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即市新聞

11/04/2019 10:08

港股高開低走失三萬關，現挫１７２點報２９９４７點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》內地官方公布３月份ＣＰＩ及ＰＰＩ數字，雖然雙雙回升，但
Ａ股依然走勢乏力，拖累港股今早高開低走。而騰訊（００７００）再獲批遊戲版號刺激股價表
現造好一度突破４００元關，但亦難以「單天保至尊」，現時港股再失三萬點關口，挫１７２點
報２９９４７點；國企指數現報１１６８７點，跌７６點或０﹒６４８％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒６％，報６６﹒５５元；港交所（００３８８）跌
０﹒６４％，報２７９﹒２元；騰訊升１﹒８５％報３９６元，盤高見４００﹒４元；中移動（
００９４１）跌０﹒９％，報７７﹒１５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒５６％，報
７９﹒８元。

　　恆指十隻跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　　５８﹒８０元　　　跌２﹒６５％
　　華潤置地（０１１０９）　　　３４﹒００元　　　跌２﹒４４％
　　中海油　（００８８３）　　　１４﹒５８元　　　跌２﹒２８％
　　申洲國際（０２３１３）　　１０４﹒００元　　　跌２﹒０７％
　　金沙中國（０１９２８）　　　４２﹒４０元　　　跌２﹒０８％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　　２８﹒９０元　　　跌２﹒０３％
　　舜宇光學（０２３８２）　　１０５﹒７０元　　　跌１﹒８６％
　　中國人壽（０２６２８）　　　２１﹒２０元　　　跌１﹒８５％
　　中海外　（００６８８）　　　２９﹒９５元　　　跌１﹒８０％
　　長實集團（０１１１３）　　　６９﹒００元　　　跌１﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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