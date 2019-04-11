港股連失兩關現急挫３１２點，報２９８０７點

《經濟通通訊社１１日專訊》港股急瀉未能止血，受Ａ股拖累下，恆指連失兩關暫低見

２９７８５點，跌３３３點。其中手機設備股跌幅度顯著，舜宇（０２３８２）及瑞聲

（０２３１８）穩佔恆指十大跌幅首、二兩位，另外銀娛（０００２７）遭瑞信唱淡下現時跌幅

近４％。

現時，恆生指數報２９８０７，跌３１２點或跌１﹒０４％，主板成交６３１﹒００億元。

國企指數現報１１６２５點，跌１３８點或１﹒１７７％。

上證綜合指數報３１９８，跌４３點或跌１﹒３４％，成交２２１９﹒５０億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒７５％，報６６﹒４５元；港交所（００３８８）

跌１﹒３５％，報２７７﹒２元；騰訊（００７００）今早高開近２％後，升幅幾乎回吐，現升

０﹒９８％，報３９２﹒６元；中移動（００９４１）跌０﹒６４％，報７７﹒３５元；友邦保

險（０１２９９）跌０﹒１９％，報８０﹒１元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） １０２﹒７０元 跌４﹒６４％

瑞聲科技（０２０１８） ５１﹒７０元 跌３﹒９０％

銀河娛樂（０００２７） ５８﹒３０元 跌３﹒４８％

石藥集團（０１０９３） １５﹒６２元 跌３﹒３４％

中海油 （００８８３） １４﹒４８元 跌２﹒９５％

中國人壽（０２６２８） ２１﹒００元 跌２﹒７８％

九倉置業（０１９９７） ５７﹒３０元 跌２﹒６３％

中海外 （００６８８） ２９﹒７０元 跌２﹒６２％

蒙牛乳業（０２３１９） ２８﹒７５元 跌２﹒５４％

金沙中國（０１９２８） ４２﹒２５元 跌２﹒４２％

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（ｕｌ）

