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即市新聞

11/04/2019 09:28

《異動股》騰訊（７００）再獲遊戲版號，現升近２％創九個月高

　　《經濟通通訊社１１日專訊》騰訊（００７００）再獲遊戲版號，股價創九個月高，今早開
報３９６元，升１﹒８５％，暫成交達１７０萬股，涉資６﹒７４億元。
　　國家新聞出版廣電總局昨日（１０日）公布第１２批遊戲版號，騰訊的手遊《和平精英》，
以及創夢天地（０１１１９）的《武動西遊》均拿到版號。而Ａ股方面，號百控股
（滬：６００６４０）的旗下公司則拿下多個手遊版號。
　　本次發放版號僅有４０款遊戲。但是與之前１１批版號最大的不同的是出現了１５款棋類網
遊產品。
　　現時，恆生指數報３０１３８，升１８點或升０﹒０６％，主板成交３５﹒３５億元。國企
指數報１１７５８，跌０﹒０５％或跌５點。
　　上證綜合指數報３２４１，跌不足１點，成交３１﹒３８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　表列重磅股表現
　　匯豐控股（００００５）　　６６﹒９００元　　　跌０﹒０７％
　　友邦保險（０１２９９）　　７９﹒８５０元　　　跌０﹒５０％
　　中國移動（００９４１）　　７７﹒５００元　　　跌０﹒４５％
　　港交所　（００３８８）　２８２﹒０００元　　　升０﹒３６％
　　中國平安（０２３１８）　　９３﹒２００元　　　跌０﹒２７％
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒８９０元　　　跌０﹒４３％

　　表列部分手遊股表現
　　第一視頻（０００８２）　　　０﹒２５５元　　　無升跌
　　博雅互動（００４３４）　　　２﹒０３０元　　　升３﹒５７％
　　雲遊控股（００４８４）　　　６﹒１５０元　　　無升跌
　　網龍　　（００７７７）　　２２﹒９５０元　　　升０﹒４４％
　　ＩＧＧ　（００７９９）　　１０﹒９４０元　　　跌０﹒３６％
　　創夢天地（０１１１９）　　　８﹒９８０元　　　升１﹒４７％
　　天鴿互動（０１９８０）　　　３﹒２３０元　　　無升跌
　　百奧互動（０２１００）　　　０﹒４６５元　　　無升跌
　　聯眾　　（０６８９９）　　　０﹒７６０元　　　無升跌
　　藍港互動（０８２６７）　　　０﹒８４０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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