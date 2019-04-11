《午市前瞻》港股獲利回吐２９５００料有支持，後市仍可向好

《經濟通通訊社１１日專訊》內地公布ＣＰＩ及ＰＰＩ數據雖然回升，但Ａ股則現回吐，拖

累港股今早高開低走。騰訊（００７００）表現強勁一度突破４００元，但由於大市氣氛轉弱，

港股失守三萬點關口，並一度穿２９８００，低見２９７８３點，最終午收２９８４１點，跌

２７８點或０﹒９２％，半日成交金額７１１﹒８億元。國企指數午收報１１６２９點，跌

１３４點或１﹒１４％。

Ａ股回吐，上證午收３１９７點，跌４４點或１﹒３６％。深證午收１０２０９點，跌

２２５點或２﹒１６％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒８２％，報６６﹒４元；港交所（００３８８）挫

１﹒２１％，報２７７﹒６元；建行（００９３９）跌０﹒７２％，報６﹒８７元；中移動

（００９４１）跌０﹒５１％，報７７﹒４５元；友邦（０１２９９）跌０﹒１９％，報

８０﹒１元。



＊手遊股走勢強勁，銀娛遭瑞信唱淡股價急跌＊



近日多間遊戲公司獲批遊戲版號，刺激股價向上，其中騰訊今日股價曾一度重上４００元關

口，惟午收前升幅幾乎蒸發，收升０﹒７７％報３９１﹒８元。雲遊控股（００４８４）大漲

２５﹒２％，報７﹒７元；ＩＧＧ（００７９９）升０﹒１８％，報１１元；網龍（００７７７

）跌１﹒３１％，報２２﹒５５元；創夢天地（０１１１９）升１﹒６９％報９元，盤中見９﹒

７元上市新高。

銀娛（０００２７）最新遭瑞信降評級，由跑贏大市調低至中性，目標價維持６７﹒５０元

，股份半日跌３﹒３９％，報５８﹒３５元。其他濠賭股同樣走弱，澳博控股（００８８０）跌

２﹒６９％，報９﹒４１元；永利澳門（０１１２８）插３﹒２２％，報２１﹒０５元；金沙中

國（０１９２８）跌２﹒１９％，報４２﹒３５元；美高梅中國（０２２８２）跌０﹒４７％，

報１６﹒９２元。

中生製藥（０１１７７）獲若干金融機構提供１０億美元的融資貸款，股份今日急升後回吐

，半日跌１﹒２３％報８﹒０６元，盤中高見８﹒４元。其他醫藥股則隨市下跌，藥明生物（０

２２６９）跌２﹒６４％，報８１元；石藥集團（０１０９３）跌２﹒１％，報１５﹒８２元；

國藥控股（０１０９９）軟１﹒０７％，報３２﹒３５元；華潤醫藥（０３３２０）走低

１﹒２６％，報１０﹒９８元。



＊手機設備股先升後回，三桶油隨油價回吐＊



今早手機設備股先升後回，其中舜宇（０２３８２）公布３月手機鏡頭出貨量為

８５９８﹒８萬件，按年增４１﹒７％，瑞富指不及預期，股價半日跌４﹒０９％報１０３﹒３

元，為跌幅最大恆指成分股；瑞聲科技（０２０１８）跌３﹒４４％，報５１﹒９５元；比亞迪

電子（００２８５）跌４﹒５１％，報１１﹒４４元；丘鈦科技（０１４７８）跌４﹒３１％，

報８﹒４４元。

中海油（００８８３）雖然獲高盛提高目標價，但股價表現仍隨油價低走，半日收跌

２﹒９５％，報１４﹒４８元；中石油（００８５７）跌１﹒５３％，報５﹒１５元；中石化（

００３８６）跌０﹒３２％，報６﹒２３元。

食品股同樣隨市下跌，蒙牛（０２３１９）今日盤中低見２８﹒８元，失守十天線

（２８﹒８４５元），麥格理維持「跑輸大市」評級，目標維持２２﹒７元，半日跌

２﹒７１％，報２８﹒７元；旺旺（００１５１）跌０﹒７６％，報６﹒５元；維他奶

（００３４５）跌２﹒３６％，報３９﹒２５元；統一企業（００２２０）跌１﹒３９％，報７

﹒１元；康師傅（００３２２）逆市造好漲１﹒１１％，報１２﹒７８元。



＊葉尚志：鐵塔現價不宜沽，穿２元可再吸納＊



港股上日依然企穩三萬點關口收市，惟今早失守，一度跌穿２９８００。第一上海首席策略

師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，港股在三萬點有明顯阻力，導致今日出現獲利回吐，不過預

料港股整體繼續向好，加上中國經濟在全球經濟下滑亦見穩定，港股今季仍有可能重上去年同期

３１５００水平。不過，他補充，港股走勢仍會反覆，短期遇到調整亦不出為奇，預計支持位於

２９５００水平。

５Ｇ股過去數日有買盤支持向上，惟今日跟隨大市向下，葉尚志指出，中美在５Ｇ發展上都

希望獲得話語權，加上韓國近日首批商用５Ｇ商品上市，都反映全球對５Ｇ通訊的需求，令該板

塊再受市場關注。他續指，５Ｇ股未來走向要視乎中國會否加速推動５Ｇ，相信會一級一級而上

。至於５Ｇ重要焦點股鐵塔（００７８８）現價２元水平可以繼續持有，未持貨投資者可以待股

價跌穿２元後吸納。（ａｌ、ｕｌ）

