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11/04/2019 08:30

【大灣區】匯豐梁兆基：內地中產崛起港角色變，轉拓資產管理中心

　　粵港澳大灣區規劃，為本港發展帶來不少新機遇。匯豐亞太區顧問梁兆基出席一個論壇時指
出，中國的經濟發展趨勢與以往截然不同，由世界工廠基地轉化成龐大消費市場，故本港角色亦
需因此而改變，通過大灣區進入市場，才能承著中國的經濟增長而有所得益。
　　梁分析指，中國中產階層已崛起，改變整個經濟架構。至於本港角色亦已由貸款中心，轉為
資產管理中心。《香港經濟日報》

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