麻疹疫情持續，本港昨日（１０日）再多３人確診感染，包括一名機場乘客服務主管，及一
名曾於月初於香港公園逗留的２歲女童，３人均報稱已接種疫苗；累計至今已有６５宗麻疹個案
，涉及於機場工作的患者人數已增至３０人。《香港經濟日報》
11/04/2019 08:37
【麻疹來襲】再增３人確診，涉２歲女及機場職員
麻疹疫情持續，本港昨日（１０日）再多３人確診感染，包括一名機場乘客服務主管，及一
名曾於月初於香港公園逗留的２歲女童，３人均報稱已接種疫苗；累計至今已有６５宗麻疹個案
，涉及於機場工作的患者人數已增至３０人。《香港經濟日報》
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