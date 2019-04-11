【麻疹來襲】再增３人確診，涉２歲女及機場職員

麻疹疫情持續，本港昨日（１０日）再多３人確診感染，包括一名機場乘客服務主管，及一

名曾於月初於香港公園逗留的２歲女童，３人均報稱已接種疫苗；累計至今已有６５宗麻疹個案

，涉及於機場工作的患者人數已增至３０人。《香港經濟日報》

