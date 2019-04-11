《經濟通通訊社１１日專訊》中原地產表示，二手交投氣氛向好，買家對後市有信心，紛紛
加快入市，大圍名城最新錄一期２座高層ＮＡ室，建築面積９０１平方呎，實用面積６７７平方
呎，３房連套房間隔，議價後以１１７０萬元易手，實用平均呎價１７２８２元。
新買家為用家，感單位價錢合理，間隔合用，即購入自住。原業主則於２０１０年以７２３
萬元購入單位，持貨９年，是次沽出單位獲利４４７萬元離場，單位升值約６１﹒８％。
（ｂｉ）
11/04/2019 13:07
【本港樓市】大圍名城套３房１１７０萬易手，實呎價１﹒７萬元
《經濟通通訊社１１日專訊》中原地產表示，二手交投氣氛向好，買家對後市有信心，紛紛
加快入市，大圍名城最新錄一期２座高層ＮＡ室，建築面積９０１平方呎，實用面積６７７平方
呎，３房連套房間隔，議價後以１１７０萬元易手，實用平均呎價１７２８２元。
新買家為用家，感單位價錢合理，間隔合用，即購入自住。原業主則於２０１０年以７２３
萬元購入單位，持貨９年，是次沽出單位獲利４４７萬元離場，單位升值約６１﹒８％。
（ｂｉ）
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