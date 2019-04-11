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即市新聞

11/04/2019 13:07

【本港樓市】嘉湖山莊３房戶６１５萬元沽，四年升值４７％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中原地產表示，整體樓市氣氛回暖，利好消息增加，買家入市
信心大增，盤源短缺下，買家不惜追價入市。天水圍嘉湖山莊本月錄得約１６宗成交，平均實用
呎價約１０９０８元。
　　嘉湖山莊翠湖居４座高層Ｈ室，實用面積５４９平方呎，建築面積７０５平方呎，三房間隔
，最新以６１５萬元沽出，平均實用呎價１１２０２元。
　　原業主於２０１５年１月以４１８﹒８萬元買入單位，現轉手帳面獲利１９６﹒２萬元，４
年升值４７％。（ｂｉ）

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