【本港樓市】嘉湖山莊３房戶６１５萬元沽，四年升值４７％

《經濟通通訊社１１日專訊》中原地產表示，整體樓市氣氛回暖，利好消息增加，買家入市

信心大增，盤源短缺下，買家不惜追價入市。天水圍嘉湖山莊本月錄得約１６宗成交，平均實用

呎價約１０９０８元。

嘉湖山莊翠湖居４座高層Ｈ室，實用面積５４９平方呎，建築面積７０５平方呎，三房間隔

，最新以６１５萬元沽出，平均實用呎價１１２０２元。

原業主於２０１５年１月以４１８﹒８萬元買入單位，現轉手帳面獲利１９６﹒２萬元，４

年升值４７％。（ｂｉ）

