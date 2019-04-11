【企業盈喜】中石化油服（１０３３）料首季淨利潤升逾５倍

《經濟通通訊社１１日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）預計，今年

首季度，按照中國企業會計準則的淨利潤為１﹒８８億元（人民幣．下同），按年大幅增加

５﹒２４倍。扣除非經常性損益後的淨利潤約為１﹒４９億元。

公司表示，業績上升主要受惠國際油價企穩回升，境內外油公司上游勘探開發資本支出較去

年同期有所增加，令公司主要專業工作量和主營業務收入增長，主營業務毛利率亦明顯增加。另

外，期內非經常性損益預計增加淨利潤０﹒３９億元，主要為債務重組淨利０﹒５５億元。

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