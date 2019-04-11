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即市新聞

11/04/2019 16:16

【本港樓市】中原估價指數跌至８７點，反映銀行仍積極爭取樓按

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周中原估價指數
（主要銀行）ＣＶＩ最新報８７﹒１１點，較上周下跌５﹒０８點。ＣＶＩ單周回軟，但連續３
周在９０點高位上下反覆，反映銀行仍然積極爭取樓按業務，並保持理性。該行預期ＣＶＩ將會
持續高企一段時間，預示樓價繼續向上逼近歷史高位，現時相差約半成。
　　ＣＶＩ單周回軟，終止了１４周連升，但並非樓市轉勢向下的訊號。ＣＶＩ仍然高企９０點
上下，有利樓價持續向上。早前ＣＶＩ由２﹒８６點低位連升１４周至９２﹒１９點，累升
８９﹒３２點，是２０１４年４月有紀錄以來的最長連升，兼且連升幅度是歷史紀錄中最大。
　　新春後，ＣＶＩ由５０點單周急升至７０點以上，同期樓價由回穩轉為回升。其後ＣＶＩ升
穿８０點後，同期樓價升勢明顯加快。美國宣布將會停止縮表及維持利率不變後，ＣＶＩ連續３
周於９０點高位上下反覆，預示樓價繼續穩步上升。
　　上一次ＣＶＩ出現同樣情況，是２０１６年２月份。當時ＣＶＩ由３﹒５３低位反覆上升至
近８０點，同期樓價止跌回穩。ＣＶＩ升穿８０點，樓價全面展開升浪。ＣＶＩ由８０點升至９
０點以上，只需３周時間，其後連續５周高企９０點以上，同期樓價明顯加快上升，向上逼近當
時的歷史高位。（ｃｌ）

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