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11/04/2019 18:10

【大灣區】遠洋：加大大灣區土儲，冀年底內地養老公寓增至６０家

　　《經濟通通訊社記者葉詩穎１１日廣州專電》遠洋集團（０３３７７）旗下椿萱茂養老公寓
項目開業約７年，而廣州首個項目在去年６月開業，佔地１﹒３萬平方米，１３５間房，最多入
住人數為２６４人，收費視乎長者所需的護理程度，數千至兩萬元（人民幣．下同）不等，而普
通有自理能力的長者收費約一萬元。

＊目標年底內地養老公寓增至６０家＊

　　公寓負責人表示，現時這項目的入住人數為４０人，現階段符合預期，料項目開業３年便能
帶來盈利貢獻。現時集團主要在國內５個一線及核心二線的城市群發展養老公寓，包括北京、上
海、廣州、成都、武漢等地。負責人指，現時公寓在國內１０個地方運營３２家，目標今年底能
增加至６０家。
　　隨著不少內地房地產加入養老行業，遠洋集團香港常務副經理楊樂宇表示，雖然市場競爭加
劇，但他們的服務有優勢。被問及相對房地產項目，養老項目的盈利貢獻佔比有否提升，他指房
地產已是成熟產業，養老發展的空間更大，現時已是集團第二項重要的發展規劃，未來的盈利貢
獻必定會上升，但未能作盈利預測。

＊加大大灣區土儲佔比，冀在大灣區養老公寓逾十家＊

　　他指出，在大灣區發展下，更方便香港長者到大灣區入住養老公寓，期望未來３至５年集團
在大灣區的養老公寓能達１０多家，而現時公寓地點主要以租用地方為主。香港發展方面，他指
香港有發展機會，惟覓地較困難。
　　集團房地產方面，遠洋集團總裁事務中心投資者關係總監孫晶表示，集團的房地產業務多在
北京，但由於北京的政策影響，集團會再平衡公司的布局，未來將加大在大灣區的土地儲備佔比

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