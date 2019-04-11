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即市新聞

11/04/2019 18:59

《再戰明天》摩根大通盤前派業績，美公布密歇根大學消費信心指數

　　《經濟通通訊社１１日專訊》摩根大通將於美股盤前派業績，美國公布４月密歇根大學消費
者信心指數。

＊摩根大通盤前派業績，澳洲央行發布金融穩定評估報告＊

　　摩根大通將於美股盤前派業績。
　　在外圍重要經濟活動上，明日（１２日）國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）和世界銀行春季會議
（至１４日）繼續舉行。
　　本港時間明晚８：４５ｐｍ，歐洲央行首席經濟學家普雷特參加高盛組織的「新常態下的貨
幣政策」研討會。７：００ｐｍ，歐洲央行管委魏德曼和德國財長肖爾茨在ＩＭＦ╱世界銀行會
議間隙召開記者會。
　　明早９：３０ａｍ，澳洲央行發布金融穩定評估報告。

＊美國公布４月密歇根大學消費者信心指數＊

　　在數據方面，明早８：００ａｍ，新加坡公布第一季國內生產總值季率，料由１﹒４％升上
２﹒２％；年率料由１﹒９％下滑至１﹒４％。
　　明午１：００ｐｍ，新加坡公布２月零售銷售年率，料由７﹒６％下滑至２﹒５％。
５：００ｐｍ，歐元公布２月工業生產（經季節調整）月率料由１﹒４％降至負０﹒５％；年率
跌幅料由１﹒１％收窄至０﹒９％。
　　８：００ｐｍ，印度公布２月工業生產，年率料由１﹒７％升上２％。印度３月消費者物價
指數年率料由２﹒５７％上升至２﹒８％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布３月出口物價月率，料由０﹒６％下滑至０﹒２％；進口物價月率
料由０﹒６％回落至０﹒４％；年率跌幅料由１﹒３％收窄至０﹒６％。
　　１０：００ｐｍ，美國公布４月密歇根大學消費者信心指數，料由９８﹒４跌至９８﹒１。

＊金利通派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：ＥＣＩ　ＴＥＣＨ（０８０１３）、金利通
（０８２５６）和瑞強集團（０８４２７）。
　　星星地產（０１５６０）開股東會。（ｈｏ）

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