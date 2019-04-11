《小傳日記》神州物價升，Ａ場卻戰兢；ＱＱ唔夠撐，魚缸穿三萬！



《小傳日記》隔晚（１０日）美股三指全線向上，不過神州今朝（１１日）公布ＣＰＩ及

ＰＰＩ數據有好有唔好，前者同比升２﹒３巴仙重回「２時代」，升幅略低過「孖屐」預期嘅

２﹒４巴仙；後者就同比漲０﹒４巴仙創三個月高，叫符合「孖屐」預期。雖然唔使驚有通縮，

但Ａ場個邊都要回吐，拖累香江今日要回氣。

香江魚缸今日輕微高開１８點報３０１３８，一度走高６５點報３０１８４，其後受Ａ場下

跌拖累，加上獲利回吐盤湧出嚟，數據影響下，魚缸由升轉跌，最多回吐３３５點低見

２９７８３，最終埋單收報２９８３９，跌２８０點，幅度近１巴仙，失守三萬點關口。主板成

交１１９７﹒７３億銀升逾６巴仙。國貨報１１６１８跌１４５點，跌幅逾１巴仙。

上證走低，收報３１８９，跌５１點或跌近２巴仙，成交３６０６﹒８５億銀人仔。

大隻藍戰士普遍向下，大象（００００５）軟半巴仙，報６６﹒６蚊。生發發

（００３８８）走低逾１巴仙，報２７７銀。ＱＱ（００７００）旗下手遊《和平精英》獲版號

，今日最高見４００﹒４銀創九個月高，全日升幅就大大收窄，僅漲逾半巴仙，報３９１﹒４銀

，但仍然係今日藍戰士「冧巴溫」，勁！神州移動（００９４１）今日跌近１巴仙，報７７﹒３

銀。ＡＩＡ（０１２９９）全日仍要微跌兩毫半子，報８０銀。



＊花旗或加息新地升勢熄，賭佬齊仆低銀娛最失威＊



花旗國聯儲局公布議息會紀錄，大部分官員傾向今年唔加息。不過，如果花旗國經濟情況有

改善，部分官員會對「再加息」持開放態度，香江磚頭佬今日齊齊碌低，新地（０００１６）仆

低２巴仙，報１３６﹒８銀。恆地（０００１２）及新世界（０００１７）齊齊走低近２巴仙，

分別報４９﹒９５銀及１３﹒３銀。恆隆地產（００１０１）同長實（０１１１３）分別跌約

２巴仙，前者報１８﹒９８銀，後者收６８﹒８５銀。

賭佬普遍跟「孖屐」仆低，銀娛（０００２７）跌近４巴仙，報５８﹒０５銀，係表現最差

嘅藍戰士，慘慘豬！澳博（００８８０）跟跌２巴仙，報９﹒５銀。永利馬交（０１１２８）就

蒸發近３巴仙，報２１﹒１銀。金沙（０１９２８）亦走低逾２巴仙，收４２﹒２５銀。新濠國

際（００２００）就自己走高６仙，報１９﹒９６銀。金界（０３９１８）挫近半成，報

９﹒３１銀。





缸友噚日憧憬神州國企混改或者提速，不過５Ｇ佬今日都要跟住魚缸大插水。熊貓電子

（００５５３）就最曳曳，鏟高咗兩日之後今日大劈價，全日撻低逾一成，報３﹒５７銀。京信

通信（０２３４２）亦回吐逾５巴仙，報２﹒０１銀。全球第一季個人電腦出貨量跣低逾４巴仙

，至５８５０萬部，聯想集團（００９９２）全日仆低逾５巴仙，報７﹒１１銀。高盛發表研究

報告，指鐵塔（００７８８）再升空間有限，所以下調佢嘅評級，由「入貨」至「中性」，「他

屐」由２﹒１６銀升至２﹒２２銀，今日佢雖然力守２蚊雞水位，不過全日仍要縮水逾４巴仙，

報２﹒０３銀。

舜宇（０２３８２）出咗３月成績表，手機鏡頭出貨量按年升近４２巴仙，車頭鏡出貨量亦

按年走高逾３０巴仙，野村同大和都繼續睇好佢，不過缸友們就唔多力撐，雖然畀人追住掟貨，

都一度繼續創近八個月高位（約１０９﹒６銀），不過最終仍要撻低近４巴仙，報１０３﹒８銀

。佢個「孖寶兄弟」瑞聲（０２０１８）亦要軟逾２巴仙，報５２﹒５銀。比亞迪電子

（００２８５）大插水近半成，報１１﹒４２銀。丘鈦科技（０１４７８）撻低逾４巴仙收

８﹒４２銀。三連陰累挫逾７巴仙。



＊缸友急急撤中生石藥跌，官媒評新政內房要調整＊



醫藥佬今日表現麻麻，跟住個魚缸大剎車，兩大藥佬藍戰士縮水幅度唔大，石藥

（０１０９３）跣低近２巴仙報１５﹒８８銀，中生製藥（０１１７７）撻低逾１巴仙收

８﹒０４銀。其他醫藥佬就好似軟腳蟹咁，白雲山（００８７４）連升三日後，今日大劈逾４巴

仙，報３７﹒１５銀；康哲藥業（００８６７）縮水逾３巴仙，報７﹒９６銀；藥明生物

（０２２６９）撻低近３巴仙，報８１銀；佢老死藥明康德（０２３５９）軟近２巴仙，報

１０１﹒４銀。

神州前幾日就印咗新型城鎮化建設重點任務，缸友憧憬人口流動會加大，不過官媒今日表示

，新政策唔等於放鬆房地產調控，會堅持只住唔炒定位，內房佬同缸友都落哂形。神州金茂

（００８１７）走低逾３巴仙，報５﹒５５銀。世房產（００８１３）及萬科（０２２０２）均

跣低近４巴仙，各報２５﹒６銀及３３﹒３銀。龍湖（００９６０）及中海外（００６８８）報

撻低逾２巴仙，前者報２８﹒６銀穿咗十天線（２８﹒６２銀），後者收２９﹒７５銀亦失守十

天線（３０﹒１１５銀）同廿天線（２９﹒５８３銀）。「四條三」恆大（０３３３３）亦無得

走雞，跟跌逾２巴仙，報２５﹒６銀。請請！



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