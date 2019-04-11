【自願醫保】「標準計劃」保障範圍大同小異，惟保險商保費大不同

《環富通基金頻道記者羅駿豪１１日報道》自願醫保計劃（ＶＨＩＳ）上周一（１日）推出

，計劃的出現，令住院保險由以往保障範圍不一，變成更有規範，不同保險公司提供的保額更接

近，用家易於比較。本欄搜羅多家險商標準計劃的價目表，為大家格價，發現計劃保障大同小異

，保費卻大不同。



＊「標準計劃」保障範圍劃一，個別公司額外附加身故恩恤保障＊



自願醫保主要特色包括保證續保至１００歲（不會因受保人健康狀況變化而重新核保、增加

附加保費率或增加個別不保事項）、涵蓋日間手術等。

自願醫保任何年齡介乎１５天至８０歲的香港身份證持有人均可投保，其中，「標準計劃」

的設計將跟從政府指引，保障範圍劃一，如承保範圍包括未知的投保前已有病症，每日住院及膳

食費７５０元，每保單年度最多１８０日；訂明非手術癌症治療每保單年度保額８萬元，每年全

保單保障上限４２萬元，不設「終身可獲保障總額上限」等。

有個別壽險商提供的標準計劃，除跟隨「大隊」提供標準住院保障外，亦有提供恩恤身故保

障，例如永明港健康醫療保、宏利愛守護自願醫保標準計劃及中國人壽海外衛您健康醫療保險計

劃均提供１萬元恩恤身故保障，保誠自主醫保計劃提供８０００元恩恤身故保障，ＡＩＡ自願醫

保標準計劃亦有８８００元身故恩恤保障。提供身故恩恤保障，相信是為合乎人壽保險定義的技

術性要求，一如上述險商過往其他醫保般。



＊幼童長者保費差異較大＊



政府規定保險公司必須公布保費表，每家險商的標準保費表均詳細列出０至１００歲的每個

年齡標準保費，消費者格價從此更加方便。為讓讀者了解不同人生階段的保費，今次特別選了４

、２３、３２、４６及７０歲，列出部分險商的標準計劃首次投保標準保費，如險商有劃分吸煙

人士或非吸煙人士，則列出後者保費（見表）。

當中可見，以４及７０歲，即幼童及長者的保費差異最大，各險商保費可相差超過一倍，以

４歲女孩為例，保柏的２９５８元就比保泰的１２７２元高出１﹒３倍；７０歲男士方面，保柏

的３０７３６元就比永明的８９９６元更高出２﹒４倍！

相反，符合勞動人口年齡的一群，保費相對接近，間接反映險商於這個群組競爭相當激烈。

以２３歲為例，男性非吸煙者保費可低至約１２００多元（保泰），女性則低見１５００元以下

（永明、保泰）。３２歲方面，非吸煙男性保費可低至約１６００多元（保泰），女性則可低至

２０００多元（永明）。



＊個別險商「標準保費」新舊客戶相差達一倍＊



另一方面，有個別保險公司的標準保費表涉及投保時年齡的因素，保柏就列明投保時年齡為

７０歲至８０歲、６０至６９歲，及０至５９歲，分別使用三個標準保費表。以７０歲保費為例

，三個標準保費分別為３０７３６、２３０５２及１５３６８元，年長投保與年輕時已投保，最

多相差可達一倍。於保費上提供及早投保價格優惠（反過來說，就是高價對待年長新客），有「

趕長者客」之嫌，此舉似為吸納更年輕的承保風險組合而作出的定價策略。

不論是「標準計劃」或「靈活計劃」，市民亦應清楚留意保單條款、不保事項等，衡量個人

需要及能力而作決定。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

