港股失落三萬關，全日跌２８０點收２９８３９，成交１１９８億

《經濟通通訊社１１日專訊》美國隔晚公布的３月議息會議記錄顯示，今年加息機會不大，

而內地上月通脹重回「２時代」並符合預期，惟仍無力支撐港股向上。恆指輕微高開後很快便掉

頭向下，最多挫逾３００點，最終收市走低２８０點，連跌兩日，累挫３１８點。

恆指高開１８點報３０１３８點，雖然內地最新ＣＰＩ及ＰＰＩ數據均符合預期，但對中港

股市提振作用不大，恆指未幾跌穿３００００點關口，最低見２９７８３點跌３３５點。午後初

後跌幅曾略為收窄，但由於大部分時間只有騰訊（００７００）獨升，難以支撐大市，最終港股

收報２９８３９點，跌２８０點或跌０﹒９３％，主板成交１１９７﹒７３億元，較上日增加約

６﹒４％。國企指數報１１６１８，下跌１４５點或下跌１﹒２４％。

Ａ股三大指數全線回落，滬綜指報３１８９，跌５１點或跌１﹒６％。深成指數報

１０１５８，跌２７６點或跌２﹒６５％。兩市成交８１７３億元人民幣，按日減少９﹒１％。

重磅股方面，騰訊旗下手遊《和平精英》獲批，帶動股價早段曾重上４００點關口，高見

４００﹒４元，升幅達郊近３％，其後升勢回順，最終收市僅升０﹒６７％，報３９１﹒４元，

已是全日最佳藍籌。英國脫歐獲延至１０月底，匯控（００００５）低收０﹒５２％，報

６６﹒６元；友邦（０１２９９）軟０﹒３１％，報８０元。港交所（００３８８）挫

１﹒４２％，報２７７元。中移動（００９４１）走低０﹒７１％，報７７﹒３元；建行

（００９３９）滑０﹒７２％，報６﹒８７元。

另外，銀娛（０００２７）遭瑞信降評級至中性，股價瀉３﹒８９％，報５８﹒０５元，為

全日表現最差藍籌。



＊旗下手遊獲批，創夢天地再破頂＊



內地公布最新批次遊戲版號，除了騰訊的手遊外，創夢天地（０１１１９）的《武動西遊》

亦獲批，刺殺該股今日一度破頂（９﹒７元），收市則報８﹒９２元，揚０﹒７９％。其他手遊

股普遍造好，雲遊控股（００４８４）繼昨日（１０日）飆１８％後，今日續升２１﹒１４％，

報７﹒４５元；遊萊互動（０２０２２）亦急漲２６﹒３２％，報０﹒３６元。不過，金蝶國際

（００２６８）下跌２﹒９９％，報９﹒０７元。

舜宇光學（０２３８２）３月手機鏡頭出貨量按年增４１﹒７％，今早高開近２％創近８個

月高後，惟隨後現回吐，最終挫３﹒６２％，報１０３﹒８元；瑞聲科技（０２０１８）雖獲大

華繼顯升逾一成目標價，但經歷八連升後，今日低收２﹒４２％，報５２﹒５元。其他手機設備

板塊普遍下挫，比亞迪電子（００２８５）瀉４﹒６７％，報１１﹒４２元；丘鈦科技

（０１４７８）滑４﹒５４％，報８﹒４２元。

滬深股市向下，中資券商股普遍走低。國聯證券（０１４５６）３月淨利潤按年跌

１０﹒８％，股價收市瀉４﹒９４％，報３﹒０８元；中信建投（０６０６６）挫３﹒３８％，

報６﹒８６元；海通證券（０６８３７）走低３﹒０１％，報１０﹒３元；廣發証券

（０１７７６）軟２﹒８８％，報１０﹒７８元；中信証券（０６０３０）亦滑２﹒４９％，報

１８﹒０４元。



＊隔晚國際油價上升，南航捱沽挫近半成＊



上周汽油庫存大幅下滑，加上委內瑞拉原油供應進一步收緊，刺激隔晚油價上升。航空股普

遍受壓，南方航空（０１０５５）失守１０天線（７﹒３７８元），跌４﹒６８％，報７﹒３４

元；國航（００７５３）挫３﹒７９％，報９﹒８９元；東方航空（００６７０）軟３﹒１％，

報５﹒９４元；國泰航空（００２９３）滑１﹒８８％，報１３﹒５８元。

汽車板塊上日受惠於「以舊換新」能源汽車補貼政策出台而股價上揚，惟今日普遍隨市回吐

。北汽（０１９５８）七連升後現沽壓，收市挫２﹒１８％，報６﹒２８元；吉利

（００１７５）回吐０﹒４５％，報１７﹒６２元；華晨中國（０１１１４）跌２﹒１５％，報

８﹒６３元；廣汽集團（０２２３８）走低１﹒６１％，報９﹒７５元。

５Ｇ概念股亦見獲利回吐。過去兩日累漲逾１６％的京信通信（０２３４２）回吐

５﹒１９％，報２﹒０１元；中國鐵塔（００７８８）連跌第二日，今日挫４﹒２５％，報

２﹒０３元，為跌幅最大國指成分股；長飛光纖光纜（０６８６９）軟２﹒５％，報２１﹒４５

元。不過，協同通信（０１６１３）逆市走高４﹒５５％，報０﹒０９２元。（ｙｋ）

