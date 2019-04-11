【明日大嶼】黃偉綸：初步預計會於中部水域人工島上設三個鐵路站

《經濟通通訊社１１日專訊》土木工程拓展署長劉俊傑早前稱，「明日大嶼」計劃中，交椅

洲至港島區、交椅洲至欣澳、西部海岸鐵路這三組鐵路擬設９個車站。立法會鐵路事宜小組成員

、實政圓桌議員田北辰在立法會特別財會上向發展局詢問，以青衣島作參考，中部水域人工島上

會否有２至３個鐵路站。發展局局長黃偉綸認同，現時初步預計在人工島上會有３個鐵路站。

（ｃｗ）（ｚｚ）

