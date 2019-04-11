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11/04/2019 18:50

【明日大嶼】宣傳費達２８０萬，黃偉綸：未有資料與其他基建比較

　　《經濟通通訊社１１日專訊》立法會一連５日舉行特別財會，審議本年度的《財政預算案》
。人民力量陳志全關注，「明日大嶼」計劃在去年的宣傳費已用了２８０萬元，其中６０萬元做
了小冊子，希望局方提供其他基建的宣傳費用作對比。發展局局長黃偉綸表示，現時手頭上未有
資料可以比較，將於會後向議員提供。
　　熱血公民鄭松泰則問及，今年預算用２００萬元作大嶼山保育的宣傳，政府會否開設辦事處
、現時可有時間表。黃偉綸表示，大嶼山的保育是眼前的事，目前當局正在當區進行研究，亦希
望社區一同參與保育宣傳。（ｃｗ）（ｚｚ）

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