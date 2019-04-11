【香港政情】陳肇始：當局無意取消限奶令

《經濟通通訊社１１日專訊》立法會一連５日舉行特別財會，審議本年度的《財政預算案》

。新民主同盟的范國威關注會否收緊「限奶令」，例如設監禁刑罰；自由黨邵家輝則批評「限奶

令」違反自由經濟，問政府會否撤銷。

食物及衛生局局長陳肇始表示，雖然目前香港的奶粉供應穩定，但難以判斷一旦撤銷「限奶

令」，是否可以保持穩定供應，當局會繼續與業界聯絡，有需要時也會與執法部門商討。

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