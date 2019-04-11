《經濟通通訊社１１日專訊》立法會一連５日舉行特別財會，審議本年度的《財政預算案》
。民主黨鄺俊宇關注現時的麻疹情況，詢問政府會否為更多處於高風險的醫護人員注射麻疹疫苗
。食物及衛生局局長陳肇始回應時指，已為前線的醫護人員接種逾２７００支麻疹疫苗。醫管局
行政總裁梁柏賢則指，已加強有關措施，若有需要會延伸至為全體醫護人員注射，現時會先視乎
一個星期後的情況如何。（ｃｗ）
11/04/2019 11:52
【麻疹來襲】陳肇始：已為高風險醫護人員接種逾二千七支麻疹疫苗
《經濟通通訊社１１日專訊》立法會一連５日舉行特別財會，審議本年度的《財政預算案》
。民主黨鄺俊宇關注現時的麻疹情況，詢問政府會否為更多處於高風險的醫護人員注射麻疹疫苗
。食物及衛生局局長陳肇始回應時指，已為前線的醫護人員接種逾２７００支麻疹疫苗。醫管局
行政總裁梁柏賢則指，已加強有關措施，若有需要會延伸至為全體醫護人員注射，現時會先視乎
一個星期後的情況如何。（ｃｗ）
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