【麻疹來襲】陳肇始：已為高風險醫護人員接種逾二千七支麻疹疫苗

《經濟通通訊社１１日專訊》立法會一連５日舉行特別財會，審議本年度的《財政預算案》

。民主黨鄺俊宇關注現時的麻疹情況，詢問政府會否為更多處於高風險的醫護人員注射麻疹疫苗

。食物及衛生局局長陳肇始回應時指，已為前線的醫護人員接種逾２７００支麻疹疫苗。醫管局

行政總裁梁柏賢則指，已加強有關措施，若有需要會延伸至為全體醫護人員注射，現時會先視乎

一個星期後的情況如何。（ｃｗ）

