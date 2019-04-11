【港鐵撞車】田北辰質疑港鐵要求承辦商設雙重後備系統畫蛇添足

《經濟通通訊社１１日專訊》立法會鐵路事宜小組成員、實政圓桌議員田北辰引外國報道指

，港鐵的訊號系統承辦商泰雷茲在供應訊號系統時，其公司已有一套既定的「套餐」，分別有一

副主系統及一副後備系統，但港鐵就要求有雙重後備系統，令到承辦商需要特別設計，因而出現

早前撞車的事故，更令風險大增，認為港鐵是否可檢視遵循回承辦商的「套餐」，而非「特別餐

」。（ｃｗ）

