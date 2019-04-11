《經濟通通訊社１１日專訊》政府今日刊憲，宣布元朗區議會新田選區一議員議席出缺。
該區區議員文光明，早前因虛報聘請一名男子為兼職助理，詐騙政府１４﹒７萬元的薪金償
還款額，被廉政公署起訴，上月在屯門裁判法院被判監禁８個月。
根據《區議會條例》，議員若被判監３個月或以上，會喪失區議員資格。（ｃｗ）（ｚｚ）
11/04/2019 13:33
【香港政情】元朗區議員文光明因詐騙被判監，政府刊憲其議席出缺
《經濟通通訊社１１日專訊》政府今日刊憲，宣布元朗區議會新田選區一議員議席出缺。
該區區議員文光明，早前因虛報聘請一名男子為兼職助理，詐騙政府１４﹒７萬元的薪金償
還款額，被廉政公署起訴，上月在屯門裁判法院被判監禁８個月。
根據《區議會條例》，議員若被判監３個月或以上，會喪失區議員資格。（ｃｗ）（ｚｚ）
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