【香港政情】元朗區議員文光明因詐騙被判監，政府刊憲其議席出缺

《經濟通通訊社１１日專訊》政府今日刊憲，宣布元朗區議會新田選區一議員議席出缺。

該區區議員文光明，早前因虛報聘請一名男子為兼職助理，詐騙政府１４﹒７萬元的薪金償

還款額，被廉政公署起訴，上月在屯門裁判法院被判監禁８個月。

根據《區議會條例》，議員若被判監３個月或以上，會喪失區議員資格。（ｃｗ）（ｚｚ）

