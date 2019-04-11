【丁權覆核】發展局：是否釋出九百公頃土地要視乎最後的法律決定

《經濟通通訊社１１日專訊》高等法院早前裁定，丁權在「免費建屋牌照」的意義上屬新界

原居民傳統權益，但在「私人土地契約」和「土地交換」上，不屬傳統權益，坊間有聲音要求政

府應將原本預留用作興建丁屋用途等的「鄉村式發展」的逾９００公頃用地，改作建屋或其他用

途。發展局局長黃偉綸表示，是否釋出這９００公頃的土地要視乎政府最後是否選擇上訴，但現

時未有決定，他們會與律政司小心研究判詞，而在這期間亦會暫時停止處理及接收興建小型屋宇

的私人協約及換地申請。（ｃｗ）（ｚｚ）

