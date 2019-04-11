《神州經脈》ＣＰＩ返「２時代」，中美磋商遺留問題，流動性趨緊



《神州經脈》最新公布的３月ＣＰＩ及ＰＰＩ無驚喜，人行逆回購１６連停令市場流動性趨

緊，上海同業拆息已第二日全線上升，滬深股市低開後跌幅不斷拉大，白酒、券商、醫藥板塊集

體散水，午後跌勢一度收窄，尾盤卻再加劇，滬綜指全日跌１﹒６％，報３１８９﹒９６點，失

守三千二關，深市方面表現更差，深成指收挫２﹒６５％。

本周起滬深連連敗退，市場推測和流動性緊張有關，４月將面臨至少１﹒５萬億元（人民幣

．下同）的流動性缺口，惟人行已連續１６個交易日暫停逆回購操作，另外官媒報道指，地方銀

監部門鼓勵有條件的銀行將逾期６０天以上貸款納入「不良」，雖然並非硬性監管要求，但已引

起市場擔憂。

兩市成交８１７３億元，按日減少９﹒１％。外資連續第５個交易日沽貨，今日通過滬股通

、深股通淨賣出４２億元Ａ股。



＊３月ＣＰＩ重回「２時代」＊



國家統計局公布，３月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲２﹒３％，略低於市場預期的

２﹒４％，較２月的漲幅１﹒５％增速加快，同比重回「２時代」。一季度ＣＰＩ比去年同期上

漲１﹒８％。

國家統計局城市司處長董雅秀指，ＣＰＩ同比漲幅有所擴大，豬肉價格同比上漲５﹒１％，

為同比連降２５個月後首次轉漲，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１２個百分點。

華泰宏觀預計今年ＣＰＩ中樞上行至２﹒５％，高點可能在年中附近、低於３％。若通脹短

期突破３％，人行大概率會提高通脹容忍度，首保穩增長目標。渣打銀行駐香港的首席中國和北

亞經濟學家丁爽稱：「對貨幣政策來說，應該不會因為一個月（ＣＰＩ）從１﹒５到２﹒３而受

到影響」。聯訊證券認為，年內豬肉價格可能超過歷史高點，給ＣＰＩ通脹帶來壓力。不過這並

非需求拉動型的通脹，能否對貨幣政策形成掣肘，要視ＣＰＩ通脹高位的持續時間和經濟基本面

狀況。



＊３月ＰＰＩ創三個月高＊



國家統計局公布，３月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比漲幅加快至０﹒４％，創三個月

高，符合市場預期。當月ＰＰＩ環比升０﹒１％。

西南證券宏觀團隊分析相信，隨著經濟回落速度減緩，對經濟的悲觀預期消解，疊加化工安

全事故帶來的對工業品安全生產規范整治，預計ＰＰＩ短期環比或持續在０附近。考慮到去年４

月的低基數，預計ＰＰＩ同比增速將繼續回升。



＊商務部：中美將就遺留問題開展磋商＊



商務部發言人高峰在例行發布會上表示，在第九輪中美經貿高級別磋商結束後，中美雙方牽

力以赴繼續進行認真談判，朝著落實兩國元首重要共識的方向努力。

美國財政部長姆努欽１０日在美國電視台節目中透露，美中經貿磋商已就遵守協議內容機制

基本達成一致，包括設立一個新的執行辦公室，暗示雙方已經清除達成貿易協議的其中一個障礙

。白宮首席經濟顧問庫德洛日前也表示，中美經貿談判愈來愈接近達成協議，兩國高級別官員本

周將通過大量電話會議繼續談判。



＊下周或是降準關鍵時點＊



人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，決定今日不開展逆回購操作，連續

第十六個交易日暫停逆回購操作。公開市場本周均沒有逆回購到期，即今日繼續零投放零回籠。

市場指，下周（４月１８日前後）將迎來４月稅費清繳入庫高峰期，加上４月１７日有

３６７５億元ＭＬＦ到期，二者疊加容易造成資金面偏緊，此外，每月中旬都是地方債發行較多

的時點，地方債發行繳款也需要流動性支撐，故下周或是降準關鍵時點。（ｃａ）

