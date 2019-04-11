【格力易主】格力兩連漲停後今早回吐１％，厚樸投資指有興趣收購

《經濟通通訊社１１日專訊》格力電器（深：０００６５１）傳出國資賣盤消息後連續兩日

漲停，今早開市後回吐１﹒３１％，報５６﹒３７元人民幣。

昨日（１０日）午間有報道指，厚樸投資考慮組建財團出價收購格力１５％股權，財團包括

澳門一家金融投資公司和其他投資者。厚樸投資相關人士昨日曾表示不便回應，其後又對內媒表

示，對格力電器有興趣。（ｅｙ）

