《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海市發改委副主任朱民日前在中宣部組
織的「推動高質量發展調研行」上海站情況通報會上稱，上海戶籍制度也在改革。總體來說，希
望上海的戶籍制度更有彈性，更有精準性，比如對打分制度進行優化，對特色人才也要制定相應
的引進標準。
同時，上海還將進一步放寬外籍的優秀高校畢業生在上海就業的相關標準，進一步提升上海
的國際化程度。
11/04/2019 08:19
【駐滬專電】上海發改委：戶籍制度在改革，更有彈性及精準性
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海市發改委副主任朱民日前在中宣部組
織的「推動高質量發展調研行」上海站情況通報會上稱，上海戶籍制度也在改革。總體來說，希
望上海的戶籍制度更有彈性，更有精準性，比如對打分制度進行優化，對特色人才也要制定相應
的引進標準。
同時，上海還將進一步放寬外籍的優秀高校畢業生在上海就業的相關標準，進一步提升上海
的國際化程度。
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