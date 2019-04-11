【駐滬專電】上海發改委：戶籍制度在改革，更有彈性及精準性

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海市發改委副主任朱民日前在中宣部組

織的「推動高質量發展調研行」上海站情況通報會上稱，上海戶籍制度也在改革。總體來說，希

望上海的戶籍制度更有彈性，更有精準性，比如對打分制度進行優化，對特色人才也要制定相應

的引進標準。

同時，上海還將進一步放寬外籍的優秀高校畢業生在上海就業的相關標準，進一步提升上海

的國際化程度。

