《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海市長應勇表示，上海將全力推動長三
角更高質量一體化發展。去年，上海與蘇浙皖三省共同組建了長三角區域合作辦公室，製定了三
年行動計劃，推進了一批重大基礎設施項目和一批民生服務工程，推動共建Ｇ６０科創走廊、長
三角資本市場服務基地等一批區域合作平台。目前，發改委正在就長三角一體化發展規劃綱要徵
求意見，上海正在與江蘇、浙江研究製定長三角一體化發展示範區方案。
11/04/2019 08:19
【駐滬專電】長三角一體化發展規劃綱要已徵求意見
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海市長應勇表示，上海將全力推動長三
角更高質量一體化發展。去年，上海與蘇浙皖三省共同組建了長三角區域合作辦公室，製定了三
年行動計劃，推進了一批重大基礎設施項目和一批民生服務工程，推動共建Ｇ６０科創走廊、長
三角資本市場服務基地等一批區域合作平台。目前，發改委正在就長三角一體化發展規劃綱要徵
求意見，上海正在與江蘇、浙江研究製定長三角一體化發展示範區方案。
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