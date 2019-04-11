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即市新聞

11/04/2019 09:10

【連環爆雷】中科創首腦張偉深圳被捕，涉黑犯罪Ｐ２Ｐ暴力收數

　　《經濟通通訊社１１日專訊》市值超過３００億元人民幣、曾在資本市場興風作浪的中科創
集團迎來滅頂之災。中科新材（深：００２２９０）公告，實控人張偉涉嫌黑社會犯罪，已被深
圳公安逮捕，目前案件正在偵查過程中；惟公司表示實控人未在公司任職，相關事項不會對公司
的生產經營產生重大影響。據公司早前公告，張偉於今年１月初已被帶走協助調查，母企中科創
集團辦公場地被查封，母企持股亦被凍結。
　　深圳市公安局昨晚則發布通報稱，近日清除了以張偉為首的涉黑犯罪集團。通報顯示，張偉
、韓作紀、王棟等４４名犯罪嫌疑人分別以組織、領導、參加黑社會性質組織罪，以及非法拘禁
罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、詐騙罪、非法持有槍支彈藥罪等被執行逮捕。
　　深圳公安透露張偉案主要和旗下Ｐ２Ｐ平台「８８財富網」有關。公安部門指該黑社會集團
通過架設「８８財富網」網絡融資平台，虛構投資項目，非法吸收公眾存款，獲得巨額資金后再
用於高息放貸牟利，並採取擺場收數、非法拘禁、尋釁滋事等暴力手段逼迫催收，還通過製作虛
假銀行流水、空白債務確認書、以貸平貸等方式，利用虛假訴訟強迫債務人償還債務。
　　根據網貸之家資料顯示，８８財富網已於２０１７年２月停止運營，不再接受新用戶註冊、
充值及認購產品。

＊涉獵各類金融業務，深圳商界翻雲覆雨＊

　　事實上，中科創集團在資本市場上不是一個新人，其在金融資管領域頗有成就，根據一則５
年前的報道，當時的中科創系資產管理規模達到２８６億元人民幣，為７６家港股及Ａ股上市公
司提供一攬子綜合金融解決方案；集團在資本市場上亦是個知名的「野蠻人」，集團通過中科新
材完成借殼上市後，頻斥巨資收購多家股權結構鬆散上市公司的股票，一度控股多家Ａ股公司；
中科創另外還涉獵財富管理、融資擔保、小額貸款、保險經紀等金融業務，亦有眾多的基金合夥
企業。
　　而張偉本人在深圳商界亦是個翻雲覆雨的人物，曾被評為「深商風雲人物」，當選深圳市工
商聯、市總商會副會長，也曾參加博鰲亞洲論壇；另外，張偉還曾在２０１５年花費５億元人民
幣購買一架Ａ３１９空中巴士，被稱為「買飛機的老闆」。
　　另外，中科創資本旗下公司繁勝集團曾於去年１月聯同太平信託，在恆地（０００１２）手
上收購北角京華道一家大型全新商廈，成交價據報為９９﹒５億港元。（ｅｙ）

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