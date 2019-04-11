《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，３月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲
２﹒３％，略低於市場預期的２﹒４％，較２月的漲幅１﹒５％增速加快，同比重回「２時代」
。（ｃａ）
11/04/2019 09:31
【聚焦數據】內地３月ＣＰＩ漲２﹒３％重回「２時代」，略低預期
《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，３月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲
２﹒３％，略低於市場預期的２﹒４％，較２月的漲幅１﹒５％增速加快，同比重回「２時代」
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