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11/04/2019 10:09

【數據解讀】統計局：受豬肉漲價影響，３月ＣＰＩ重回「２時代」

　　《經濟通通訊社１１日專訊》３月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲２﹒３％，略低於市
場預期的２﹒４％，較２月的漲幅１﹒５％增速加快，同比重回「２時代」。
　　從同比看，ＣＰＩ上漲２﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒８個百分點。國家統計局城市司處長
董雅秀指，ＣＰＩ同比漲幅有所擴大，豬肉價格同比上漲５﹒１％，為同比連降２５個月後首次
轉漲，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１２個百分點。食品價格上漲４﹒１％，主要由於春季是蔬菜上市
的淡季，加之受多地低溫陰雨天氣影響，鮮菜價格上漲較快，同比上漲１６﹒２％。
　　３月ＣＰＩ環比由上月上漲１﹒０％轉為下降０﹒４％。董雅秀表示，３月食品價格由上月
上漲３﹒２％轉為下降０﹒９％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１９個百分點。在食品中，部分鮮活食
品價格節後回落。雞蛋、水產品和鮮菜價格分別下降６﹒０％、３﹒６％和２﹒６％，牛肉、羊
肉和雞肉價格分別下降１﹒８％、１﹒７％和１﹒６％，上述六項合計影響ＣＰＩ下降約０﹒２
１個百分點；非洲豬瘟疫情發生勢頭趨緩，各地豬肉價格漲跌互現，全國平均上漲１﹒２％，影
響ＣＰＩ上漲約０﹒０３個百分點。
　　另外據測算，在３月份２﹒３％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為１﹒１個百分
點，新漲價影響約為１﹒２個百分點。（ｃａ）

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