【減稅降費】財政部：延續供熱企業增值稅、房產稅等稅務優惠

《經濟通通訊社１１日專訊》財政部、國家稅務總局聯合下發通知，自２０１９年１月１日

至２０２０年供暖期結束，對「三北」地區供熱企業向居民個人供熱取得的採暖費收入免徵增值

稅；同時，自２０１９年１月１日至２０２０年１２月３１日，對向居民供熱收取採暖費的供熱

企業，為居民供熱所使用的廠房及土地免徵房產稅、城鎮土地使用稅。（ａｃ）

