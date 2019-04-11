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11/04/2019 11:49

【減稅降費】財政部：延續供熱企業增值稅、房產稅等稅務優惠

　　《經濟通通訊社１１日專訊》財政部、國家稅務總局聯合下發通知，自２０１９年１月１日
至２０２０年供暖期結束，對「三北」地區供熱企業向居民個人供熱取得的採暖費收入免徵增值
稅；同時，自２０１９年１月１日至２０２０年１２月３１日，對向居民供熱收取採暖費的供熱
企業，為居民供熱所使用的廠房及土地免徵房產稅、城鎮土地使用稅。（ａｃ）

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