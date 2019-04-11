【格力易主】厚樸投資回應收購格力電器傳聞：有興趣

《經濟通通訊社１１日專訊》格力電器（深：０００６５１）控股股東格力集團擬通過公開

方式轉讓其持有的１５％股權，格力新買家身份眾說紛紜，繼之前傳出富士康有意收購後，昨日

（１０日）午間又有報道指，厚樸投資考慮組建財團出價收購，財團包括澳門一家金融投資公司

和其他投資者。厚樸投資相關人士曾表示不便回應，其後又對內媒表示，對格力電器有興趣。

（ｅｙ）

