《經濟通通訊社１１日專訊》在今日的華為Ｐ３０系列國內發布會上，華為消費者業務ＣＥ
Ｏ余承東調侃稱，三星的Ｇａｌａｘｙ手機拍不出Ｇａｌａｘｙ（銀河），而華為Ｐ３０系列可
以。
華為Ｐ３０系列今日在國內發布，余承東直言，華為Ｐ３０Ｐｒｏ相機令人「望塵莫及」；
Ｐ３０Ｐｒｏ支持５倍光學變焦，１０倍混合變焦，以及５０倍數碼變焦。此外，該手機還支持
雙ＯＩＳ光學防抖、ＡＩＳ智慧防抖，１６ｍｍ超廣角拍攝、２﹒５ｃｍ超微距拍攝、ＡＩＨＤ
Ｒ＋逆光人像、一景雙畫等。（ｃａ）
11/04/2019 16:06
【華為動向】三星Ｇａｌａｘｙ手機拍不出銀河？余承東：華為可以
《經濟通通訊社１１日專訊》在今日的華為Ｐ３０系列國內發布會上，華為消費者業務ＣＥ
Ｏ余承東調侃稱，三星的Ｇａｌａｘｙ手機拍不出Ｇａｌａｘｙ（銀河），而華為Ｐ３０系列可
以。
華為Ｐ３０系列今日在國內發布，余承東直言，華為Ｐ３０Ｐｒｏ相機令人「望塵莫及」；
Ｐ３０Ｐｒｏ支持５倍光學變焦，１０倍混合變焦，以及５０倍數碼變焦。此外，該手機還支持
雙ＯＩＳ光學防抖、ＡＩＳ智慧防抖，１６ｍｍ超廣角拍攝、２﹒５ｃｍ超微距拍攝、ＡＩＨＤ
Ｒ＋逆光人像、一景雙畫等。（ｃａ）
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