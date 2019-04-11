【華為動向】三星Ｇａｌａｘｙ手機拍不出銀河？余承東：華為可以

《經濟通通訊社１１日專訊》在今日的華為Ｐ３０系列國內發布會上，華為消費者業務ＣＥ

Ｏ余承東調侃稱，三星的Ｇａｌａｘｙ手機拍不出Ｇａｌａｘｙ（銀河），而華為Ｐ３０系列可

以。

華為Ｐ３０系列今日在國內發布，余承東直言，華為Ｐ３０Ｐｒｏ相機令人「望塵莫及」；

Ｐ３０Ｐｒｏ支持５倍光學變焦，１０倍混合變焦，以及５０倍數碼變焦。此外，該手機還支持

雙ＯＩＳ光學防抖、ＡＩＳ智慧防抖，１６ｍｍ超廣角拍攝、２﹒５ｃｍ超微距拍攝、ＡＩＨＤ

Ｒ＋逆光人像、一景雙畫等。（ｃａ）

