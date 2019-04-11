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11/04/2019 17:33

【貿易開戰】美擬對華光伏產品發起３３７調查，商務部：積極應對

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據報道，美國國際貿易委員會近日擬對中國光伏電池產品發起
３３７調查。商務部新聞發言人高峰１１日回應稱，目前涉案中方企業正在積極應對。這是企業
間的商業糾紛，希望美方能夠依法客觀、公平、公正地開展調查，妥善加以解決。（ｃａ）

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