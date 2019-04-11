【ＦＯＣＵＳ】脫歐二度延期，侵侵似為珊珊「鳴不平」

【ＦＯＣＵＳ】從３月２９日到４月１２日，臨近延期版硬脫歐死線僅剩一日之際，歐盟

２７國再接受英國二次延期的請求，歐洲理事會主席圖斯克周三（１０日）發推確認，同意將英

國脫歐靈活延長至１０月３１日，此意味著英國將有額外６個月時間尋找最佳方案。

英國脫歐再次避過跳崖危機，英鎊兌美元一度升破１﹒３１，惟一團亂麻局面未有絲毫改變

。儘管珊珊（Ｔｈｅｒｅｓａ Ｍａｙ）仍冀望下議院能夠在５月前三周通過協議，並於６月

１日正式離開歐盟，但機會看起來甚渺，英國恐不得不捲入５月２３日的歐洲議會選舉，令形勢

亂上加亂。



＊未來數周關鍵，若通過協議可６月脫歐＊



在早前脫歐協議三度下議院闖關失敗後，珊珊上周日（７日）首次確認，政府別無選擇而須

與反對黨工黨進行跨黨派合作。但此舉陷入兩頭不討好：一方面，與脫歐立場搖擺的工黨合作，

引發保守黨內部脫歐派的憤怒；另一方面，工黨希望英國脫歐後繼續與歐盟建立關稅聯盟，勢削

弱英國未來貿易自主權，一些工黨成員甚至要求黨魁郝爾彬，在與珊珊的磋商中加入二次公投的

選項。

在脫歐確認獲二次延期後，珊珊發表最新聲明稱，現在必須加快努力，以便就符合國家利益

的協議達成共識。政府將與反對派進一步談判，以尋求前進的方向。

目前看來，未來數周能否與工黨達成妥協，進而推動國會通過脫歐協議，將是決定英國能否

於６月１日脫歐並避過歐洲議會選舉，及珊珊會否交出相位的關鍵。她曾經放言，「作為首相」

，不會支持任何導致英國參與歐洲議會選舉，即６月３０日之後的脫歐延遲。

珊珊視參與歐洲議會選舉為「洪水猛獸」，皆因她一早講明此將令英國陷入更加分裂。５年

一次的歐洲議會選舉將由逾５億名有投票權的歐洲公民選出逾７００個議員席位，以在未來執行

歐盟的預算、立法、彈劾權。



＊如參與歐洲議會選舉，形勢將亂上加亂＊



分析普遍預計，今屆選舉或重塑歐洲政治格局，因極右翼和民粹主義可能抬頭，傳統建制的

支持率料下降。在２０１４年的歐洲議會選舉中，脫歐旗手獨立黨即以２４席大勝工黨（２０席

）、保守黨（１９席）成為英國最大的贏家。對保守黨來說，倘若英國被逼參與歐洲議會選舉，

其將陷入「要求選民支持一場實際並不想要的選舉」的尷尬，更恐因選民杯葛而慘敗。

同樣混亂的是，歐洲議會議席早前已因應英國脫歐作出重新分配，一旦英國參與選舉，即使

是形式上參選而最終當選者不參與議政，各國依然要先就重新分配後的議席舉行相應選舉。但倘

若英國將來決定留歐，各國這些多出來的議席如何解決，又將引發程序難題。歐盟委員會主席容

克就指，「英國可能參與歐洲議會選舉，這似乎有點奇怪，但規則是規則。」

一邊是歐盟企硬拒絕就脫歐協議重開談判，另一邊是珊珊須面對保守黨內和黨外工黨的雙重

壓力，延期看似暫避硬脫歐震盪，卻可能正悄悄為晚些時候的政治危機埋下伏線。

大洋彼岸的侵侵的最新推文也似為珊珊「鳴不平」，「歐盟對英國和英國退歐這麼強硬，這

很糟糕。在生活中，有時你必須在人們回頭咬你之前讓他們得以喘氣（ｌｅｔ ｐｅｏｐｌｅ

ｂｒｅａｔｈｅ ｂｅｆｏｒｅ ｉｔ ａｌｌ ｃｏｍｅｓ ｂａｃｋ ｔｏ ｂｉｔｅ

ｙｏｕ）！」（經濟通通訊社 俞瑾）

