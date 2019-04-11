【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８億，買萬洲廣汽騰訊沽建行吉利平保

《經濟通通訊社１１日專訊》國際貨幣基金組織調低今年全球經濟增長預測，加上美國總統

特朗普聲言將對價值１１０億美元的歐盟商品徵收關稅，美股三大指數齊齊向下，港股周三因而

低開１０５點，在內房、手機設備及醫藥股領跌下，最多曾瀉２６４點報２９８９２點，失守三

萬大關，但午後Ａ股翻身上漲，港股跌幅持續收窄，最終收跌３７點或０﹒１３％，報

３０１１９點，連續三日企穩三萬關口。

按額度計算，北水全日淨流入１８﹒２８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是萬洲國

際（００２８８）、廣汽（０２２３８）及騰訊（００７００）；淨賣出最多的依次是建行

（００９３９）、吉利（００１７５）及平保（０２３１８）。

主板成交１１２６﹒１５６億元，減少１﹒３８％，其中港股通成交１３４﹒６６億元，佔

總成交約１１﹒９６％。



＊萬洲再獲２﹒３億元北水買入＊



萬洲周三獲２﹒３億元北水淨買入，惟股價跌１﹒５９％，另有２﹒１億元買入廣汽，騰訊

亦有逾１﹒９億元北水流入。匯證將騰訊目標價上調逾６％至４３８元，維持「買入」評級。該

行對騰訊的前景看法維持正面，主要因遊戲用家打機時間回升，以及恢復海外遊戲的貨幣化審批

，均有利今年盈利表現。

另外，建行股價周三日下跌１％，遭２﹒７７億元北水沽出，吉利上月總銷量按月大升

４９％，帶動股價再漲２﹒２％，北水趁機回吐，沽出１﹒９６億元，而平保破頂頻現大手成交

，股價跌１﹒８％，有１﹒９億元北水流出。（ｊｏ）

