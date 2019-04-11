《日入而息》隔夜息升破３厘港股失三萬關，內地通脹返「２時代」

《今天重點》﹡李小加：無設立港股市值目標，冀內地交易所研發產品成功

﹡隔夜息升破３厘續創今年新高，港匯跌穿７﹒８４

﹡內地３月ＣＰＩ漲２﹒３％重回「２時代」，略低預期；３月ＰＰＩ升

０﹒４％創三個月高，符預期；統計局表示３月ＰＰＩ環比由降轉升，多個

行業漲幅擴大；受豬肉漲價影響，３月ＣＰＩ重回「２時代」

﹡ＩＭＦ上調中國經濟增長預期，外交部表示反映對華信心



《即日市況》﹡港股失落三萬關，全日跌２８０點收２９８３９，成交１１９８億



《深滬股市》﹡逆回購１６連停流動性緊，滬指收跌１﹒６％失三千二



《美元匯價》﹡英歐同意延期避免硬脫歐，英鎊回升未破悶局；歐元最新報

１﹒１２８２╱８５，日圓最新報１１１﹒１１╱１２



《公司業績》﹡迅銷（０６２８８）中期純利升９﹒５％，海外ＵＮＩＱＬＯ收益升

１４﹒３％

﹡高門集團（０８４１２）上季虧損收窄至４１２﹒９萬元，不派息



《公司資訊》﹡ＨＭＶ數碼中國（０８０７８）改名「中國創意數碼娛樂」

﹡天潔環境（０１５２７）與印度公司合作設計電廠煙氣脫硫系統

﹡太古地產（０１９７２）出售太古城中心第三及第四座物業今完成

﹡港交所（００３８８）李小加稱無設立港股市值目標，冀內地交易所研發產

品成功

﹡東亞（０００２３）獲法官批准延長披露文件清單時限

﹡香港國際建投（００６８７）董事局大換班，韋增鵬任主席今起生效

﹡眾安在綫（０６０６０）與英康合作，推出新加坡旅遊業生活保險產品

﹡第一太平（００１４２）附屬擬要約收購私有化ＩｎｄｏＡｇｒｉ

﹡雷蛇（０１３３７）與騰訊電競將為東南亞運動會電競項目提供技術及設備

支援

﹡數字王國（００５４７）料首款ＶＲ眼鏡「Ｘ１」將於今年中對外發貨

﹡渣打（０２８８８）本港富裕投資者擬增加可持續投資

﹡恆地（０００１２）旗下「維峯．浚匯」加推２２伙，加價２％

﹡莎莎（００１７８）第四季度銷售遜預期，港澳同店銷售跌１０﹒８％

﹡永嘉（０３３２２）首季度高級時裝零售同店銷售跌１２％

﹡太平洋航運（０２３４３）首季乾散貨船現貨市場租金跌２６％

﹡申萬宏源（００２１８）明日招股，入場費約３１７５﹒７元

﹡熊貓綠能（００６８６）首季總發電量升８﹒７％至７８﹒８萬兆瓦時

﹡勒泰集團（００１１２）擬削減股本９億元，或用於派息及抵銷累計虧損

﹡平安好醫生（０１８３３）旗下「一分鐘診所」入駐上海交通大學

﹡中國力鴻（０１５８６）中標巴基斯坦燃煤電站服務項目



《國企紅籌》﹡中國興業（００１３２）獲華興玻璃增資６０８５萬元

﹡金茂酒店（０６１３９）已完成發行７億元人民幣超短期融資券

﹡遠東環球（００８３０）易名中國建築興業，首季經營溢利增兩成

﹡遠洋（０３３７７）３月協議銷售額升３７％

﹡招商局置地與五礦地產（００２３０）合資發展廣州住宅地



《神州民企》﹡華眾車載（０６８３０）未來５年目標客戶訂單每年增長一成或以上



《中國要聞》﹡內地３月ＣＰＩ漲２﹒３％重回「２時代」，略低預期

﹡內地３月ＰＰＩ升０﹒４％創三個月高，符預期

﹡統計局表示３月ＰＰＩ環比由降轉升，多個行業漲幅擴大；受豬肉漲價影響

，３月ＣＰＩ重回「２時代」

﹡中鋁公司貨運火車脫軌撞民宅，６人失聯４人遇難

﹡中鋼協表示明年中國鋼鐵業焦炭用量或下降

﹡市場監管總局表示嚴查洩露出售消費者個人信息

﹡為引進國產客機ＡＲＪ２１，據報三大航要組建新公司

﹡商務部表示第三批自貿區形成１５３項經驗全國推廣；中美將就遺留問題開

展磋商，保持密切溝通；中日韓自貿區正舉行第１５輪談判

﹡外匯局表示中國國際收支有望中長期內續保持基本平衡

﹡潘功勝稱打擊非法黃金交易，確保交易清算平穩運行

﹡去年中國快遞業務量是美國３倍多，人均收３６件快遞

﹡社科院料養老基金９年後首虧，２０３５年或耗盡結餘

﹡財政部表示延續供熱企業增值稅、房產稅等稅務優惠

﹡人行稱流動性處於較高水平，逆回購操作１６連停

﹡中科創首腦張偉深圳被捕，涉黑犯罪Ｐ２Ｐ暴力收數

﹡上交所擬２２日起再組織一輪科創板業務專項測試

﹡ＩＭＦ上調中國經濟增長預期，外交部表示反映對華信心

﹡美擬對華光伏產品發起３３７調查，商務部表示積極應對



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６％，報１０８０８﹒７７點



《其他消息》﹡陳肇始稱當局無意取消限奶令；已為高風險醫護人員接種逾２７００支麻疹

疫苗；議員促勿要求港醫生北上，陳肇始強調：港醫療人手為先；議員促政

府收回引入海外醫生的權力，陳肇始未置可否；陳肇始稱歡迎醫委會下月再

表決放寬海外醫生實習方案；陳肇始重申對醫療券中視光服務收費設限非針

對某一專業

﹡田北辰質疑港鐵要求承辦商設雙重後備系統畫蛇添足

﹡元朗區議員文光明因詐騙被判監，政府刊憲其議席出缺

﹡議員批港醫生需到內地上國情班凌駕民生，梁柏賢稱對港醫療有幫助；實習

醫生涉偷拍事件遲公布捱轟，梁柏賢稱由警方調查後公布較合適

﹡創科局表示ｅＩＤ系統合約非價低者得，平安科技於價錢技術均最高分

﹡資訊科技辦表示人面辨識為「ｅＩＤ」服務而設，不會用於群眾集會

﹡發展局表示是否釋出九百公頃土地要視乎最後的法律決定

﹡議員促用蝦尾村逾２公頃地建屋，黃偉綸稱不排除任何可能性；議員批市建

局賣貴樓，黃偉綸稱因私樓亦貴，近年已改策略規劃主導；議員促正視「飛

丁」，黃偉綸稱政府不是所有申請即批

﹡證監會就加強綠色基金或環境、社會及管治基金的披露發出指引；證監會對

法律顧問展開內幕交易檢控，涉及泛海控股收購時富金融

﹡深股通額度全日流走２２﹒１５億元；滬股通全日流走近１５億元，外資陸

股通走資４２億

﹡麥當勞Ａｐｐ將增設使用ＡｌｉｐａｙＨＫ進行點餐付款；

ＡｌｉｐａｙＨＫ表示未來會與不同食肆及商戶合作；香港麥當勞料今年開

約十間店，約２２６間店將設自助點餐機

﹡中原估價指數跌至８７點，反映銀行仍積極爭取樓按；中原表示加息因素消

除，料ＣＣＬ最快５月衝破去年高位

（ｚｚ）

