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即市新聞

12/04/2019 07:52

《盤前攻略》港股缺乏方向，今日或呈低開低走格局

　　《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股呈高開低走格局，其中波音股價反彈，公司ＣＥＯ表
示飛機軟件更新，使７３７ＭＡＸ安全性大大提高，波音重返３７０美元之上，收漲
１﹒４３％；市場關注美國六間主要銀行的業績，其中摩通及富銀將於周五公布，摩通績前炒高
，收漲０﹒８４％。另外，醫療股表現回吐，聯合健康收跌４﹒３１％。最終道指收報２６１４
３點，跌１４點或０﹒０５％。納指收報７９４７點，跌１６點或０﹒２１％。標普收報
２８８８點升不足１點。
　
＊夜期企穩輕微低水，ＡＤＲ普遍回吐＊
　
　　港股夜期收報２９８３５點，升１４點，低水４點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌８３點，報２９７５５點。預託證券普遍回吐，騰訊跌０﹒６１％，
折合港元報３８９﹒００元。匯控升０﹒３１％，折合港元報６６﹒８元。中移動跌
０﹒５５％，折合港元報７６﹒８７。友邦跌０﹒２７％，折合港元報７９﹒７８元。長和跌０
﹒８３％，折合港元報８３﹒６。中行跌０﹒４９％，折合港元報３﹒７元。國壽跌
０﹒１４％，折合港元報２０﹒９７元。中海油跌０﹒０８％，折合港元報１４﹒５７元。中石
化升０﹒３４％，折合港元報６﹒２８元。中聯通升０﹒０７％，折合港元報１０﹒０１元。
　
＊料輕微低開不足百點，留意港匯拆息＊

　　雖然近期中美經濟呈現反彈情況，但市場缺乏消息，令大市缺乏方向。有「黑期」之稱的新
加坡ＨＳ５０指數現報２９７９４點，跌４點或０﹒０２％。今早大市或輕微低開不足百點，並
呈低開低走格局，並有機會窄幅上落。近日美國債息略為反彈，並一度重返２﹒５％水平，但股
市交易未見交易有明顯升幅度，投資者宜保留彈藥待大市明朗化才再度出手。另外，投資者亦需
留意近日港匯拆息高企問題，或有機會成為下一論大市反彈的暗示。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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