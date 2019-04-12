【新股上市】博尼國際今起招股，入場費約３０３０元

《經濟通通訊社１２日專訊》中國三大無縫貼身衣物製造商之一，博尼國際（０１９０６）

今日起開始招股，全球發售３億股，九成國際配售，一成在香港發售。每股發售價介乎０﹒４６

元至０﹒６元，一手５０００股，入場費３０３０﹒２３元，今日起至下周三（１７日）中午公

開認購，預計本月２６日於港交所掛牌上市。

公司引入三位基石投資者，購入共４０００萬元股權，當中香港中大實業認購１５００萬元

股權，公司主要客戶慕熙服飾的控股股東邢志存認購１０００萬元股權，上海中昊針織控股股東

高寶霖認購１５００萬元股權。

假設定價為招股價中位數０﹒５３元，該公司估計是集資所得款項淨額約１﹒１６６億元，

當中八成（約９３２０萬元）將用於擴大北苑生產基地產能，一成（約１１７０萬元）用於提升

產品設計及研發能力， 最後一成用作營運資金。

截至２０１８年１２月３１日止年度，公司收入約為３﹒３３７億元人民幣，利潤則約

２６４０萬元人民幣。

公司認為是次上市集資能夠尋求切實的資金需求，再者能提升企業形象，拓寬股東基礎及增

加流通量，提高僱員獎勵及承擔。

博尼國際主要從事無縫貼身衣物生產，為ＯＤＭ客戶提供一站式內部貼身衣物製造解決方案

，同時亦透過在中國的零售網絡，出售自家「博尼」品牌貼身衣物。（ａｌ）

