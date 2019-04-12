【嚟緊炒Ｄ乜】創維績佳股價堅守５０天線，可博重上２﹒９２元

《嚟緊炒Ｄ乜》創維數碼（００７５１）自３月中發出盈喜以來，至月底公布業績，股價反

覆升跌，只要股價能堅守５０天線２﹒５元的水平，預料股價可再發力向上。

創維數碼２０１８年開始更改財政年度結算日為每年的１２月３１日，該公司截至１２月底

九個月的股東應佔溢利為４﹒２億元人民幣，但根據截至２０１８年１２月底１２個月的未經審

核財務資料，該公司的除稅前溢利較２０１７年上升１３７﹒５％至１０億港元，股東應佔溢利

更增長２８１﹒４％至８４億港元。該公司同時宣布派發末期股息每股６﹒０港仙，較上年度的

末期股息大增８０％。股息支付率相當於３７﹒４％。



＊產品結構調整帶動業績＊



創維數碼２０１８年全年的未經審核業績非常理想，營業額雖然只上升０﹒１％至約３９０

億元人民幣，毛利卻增長９﹒１％至７２億元人民幣，有賴毛利率上升１﹒６個百分點至

１８﹒５％，本年度溢利８﹒４億人幣升２８１﹒４％。營業額幾乎持平，與國內家電市場出現

價格戰有關，中美貿易戰也影響美洲銷售。盈利能力改善則受惠於產品結構調整以及原材料下降

。該公司是國內首家大量生產ＯＬＥＤ電視機的電視生產商。ＯＬＥＤ電視機具有對比度高、耗

電少、發熱量低、機身超薄等優點。除稅前溢利及股東應佔溢利大幅增長，有賴銷售及分銷費用

下降１０﹒６％。

創維數碼非全資附屬公司創維數字（深：０００８１０）在４月初發出２０１９年第一季業

績預告，純利增長最高可達９７﹒０３％至１﹒３億元人民幣，刺激創維數碼的股價在４月再現

升勢。創維數字盈利表現向好，因為主營業務收入增長，而且供應鏈體系變革初見成效，主要原

材料中上所佔百分比最大的存儲晶片價格下降，毛利率於是上升。創維數字主營業務包括數字電

視智能終端及軟件系統與平台的研究、開發、生產、銷售、運營與服務。該公司的主要產品為數

碼網絡機頂盒、支持廣電有線電視ＩＰ、ＯＴＴ或ＤＶＢ＋ＯＴＴ業務運營的平台系統、寬頻網

絡接入設備等。



＊深Ａ附屬集資業務升級＊



創維數字剛宣布發行可轉換債券集資約１０億元人民幣，成功集資可能再刺激創維數碼的股

價上升。可轉換債券約７１％的集資金額將用於機頂盒與接入終端系列產品智慧化升級擴建項目

，餘款則用於汽車智能駕駛輔助系統升級擴建項目。創維數字估計產品質素改良後，生產效率將

會上升，盈利率提升之餘，勞工成本也會下降。可轉換債券換股價為１１﹒５６元人民幣。如果

債券悉數轉換為創維數字的股份，創維數碼於創維數字的持股量將攤薄至５２﹒７９％，創維數

字在創維數碼的帳目中的入帳方式仍然不變。創維數字公布發行轉換債前的股價為１１﹒１１元

人民幣，市價與換股價相近。創維數碼及創維數字似乎都希望投資者最終換股。



＊毛利率遠勝ＴＣＬ電子＊



撇開業績比較數字和集團的資本市場運作，創維數碼的前景不俗。集團有意配合家居電器

智能化的大趨勢轉型，在未來五年內，業務從電視機製造及銷售轉變為多元化發展，業務分為多

媒體業務、智能系統技術業務、智能電器業務及現代服務業務。目前所見，電視機業務現在及日

後仍然為該公司的收入及盈利支柱。正如證券商國泰君安證券所言，智能電視在智能家居電器系

統中可發揮重要的交互界面作用，創維數碼的主要業務仍然具有發展空間。該公司的技術優勢可

使該公司在價格戰中維持競爭力，短期內該公司仍然受惠於原材料價格下降等有利盈利能力的因

素。創維數碼的毛利率約１８﹒５％，較同業ＴＣＬ電子（０１０７０）毛利率逾１５％為佳。

該公司配合一帶一路拓展非洲市場，成績不俗，２０１８年的營業額比重由７％提高至１３％，

略為彌補了美洲銷售下跌的影響。一旦中美貿易戰結束，２０１９年的海外業務銷售成績有望復

甦。

預料創維數碼只要股價能堅守５０天線２﹒５元的水平，股價可再挑戰２﹒９２元的一個月

高位。《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》





表列創維數碼（００７５１）近年業績（年結日去年起改為１２月３１日）：



數據 ２０１８╱１９年度 ２０１７╱１８年度 ２０１６╱１７年度

九個月 全年 全年

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

營業額 ３０１﹒９２億 ３９２﹒７１億 ３８０﹒３７億

（＋３﹒２％） （＋６﹒９％）



毛利 ５６﹒５８億 ６５﹒４５億 ７６﹒０６億

（－１３﹒９％） （－２﹒５％）



股東應佔溢利 ４﹒２０億 ４﹒５９億 １１﹒６３億

（－６０﹒５％） （－３５﹒７％）



每股派息（港仙） ６﹒０ ９﹒０ １４﹒６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：人幣



表列創維數碼（００７５１）與部分同板塊股價表現：



股份（編號） 去年第四季以來 今年以來 本月以來

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

創維數碼（００７５１） ＋１８﹒５５％ ＋５５﹒０３％ －１﹒８７％

冠捷科技（００９０３） ＋１４０﹒５８％ ＋３８﹒３３％ －８﹒７９％

海信家電（００９２１） ＋６２﹒４８％ ＋９９﹒６５％ ＋４﹒３５％

ＴＣＬ電子（０１０７０） ＋２１﹒２０％ ＋４６﹒３３％ ＋２﹒３３％

海爾電器（０１１６９） ＋６﹒３５％ ＋１７﹒３４％ －０﹒８８％



股指

恆生指數 ＋７﹒６３％ ＋１５﹒７２％ ＋２﹒９６％

國企指數 ＋５﹒８３％ ＋１５﹒１２％ ＋２﹒４６％

－－－－－＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：資料截至４月１２日收市

