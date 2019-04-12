《經濟通通訊社１２日專訊》金泰豐國際（０８４７９）預期，截至今年３月３１日止三個
月，錄得年內溢利較去年同期大幅減少。
雖然今年首季油價整體回升，但由於今年２月初農曆新年的假期效應，以及客戶從去年第四
季對油類市場環境產生審慎態度，導致今年首兩個月汽油產品銷量減少，影響公司首季盈利表現
。
金泰豐國際預期於５月公布季度業績。（ｊｔ）
12/04/2019 09:15
【企業盈警】金泰豐國際（０８４７９）料首季錄得溢利大幅減少
《經濟通通訊社１２日專訊》金泰豐國際（０８４７９）預期，截至今年３月３１日止三個
月，錄得年內溢利較去年同期大幅減少。
雖然今年首季油價整體回升，但由於今年２月初農曆新年的假期效應，以及客戶從去年第四
季對油類市場環境產生審慎態度，導致今年首兩個月汽油產品銷量減少，影響公司首季盈利表現
。
金泰豐國際預期於５月公布季度業績。（ｊｔ）
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