《盤後部署》港股或借美股季績回調，短期或先下試廿天線

《經濟通通訊社１２日專訊》市場靜待季績高峰期到來，美股隔晚偏軟。道指收低１４點報

２６１４３點；標指升不足１點報２８８８點；納指下跌１６點報７９４７點。

港股今日隨外圍走軟，低開３３點報２９８０６點，失守１０天線（約２９８２６點），未

差曾挫１４１點，見全日低位２９６９５點。港股早段曾拗腰轉升１點，惟在Ａ股反覆走低下港

股隨即再跌。

不過，中國海關總署於下午公布上月進出口數據，以美元計，３月出口增長１４﹒２％，遠

好過市場預期的７﹒３％，帶動滬指跌幅僅收窄至１點，港股尾市更突然有買盤追入，最終全日

拗腰倒升７０點或升０﹒２４％，以全日最高位２９９０９點收市，十天線失而復得。主板成交

８９７﹒２１億元，較上日大減２５﹒１％。

國指以全日最高位收市，報１１６５９點，升０﹒３６％或升４１點。

Ａ股走低，上證收報３１８８，微跌１點或跌０﹒０４％，全日成交２８８９﹒０９億元人

民幣。



＊美經濟數據造好，惟企業對本年首季業績看淡＊



美國上周首次申領失業救濟人數跌至１９﹒６萬人，為５０年以來首次低於２０萬。３月

ＰＰＩ（生產者物價指數）亦按年增２﹒２％，勝預期，令隔晚美匯止四連跌，收報９７﹒１７

升０﹒２６％；美國十年期國債息率由上日尾市的２﹒４７７％升至２﹒５０２％。

債息回升反映債價下跌，資金由債市流出，避險情緒再減，惟市場再就早前債息倒掛爭論。

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）表示，聯儲局應正視債息曲線持

續倒掛的現象，並指聯儲局在未來５年都無法令通脹上升至目標水平。

另外，市場關注美股今周公布上季業績，摩根大通及富國銀行將率先於今晚放榜，相關消息

或影響港股未來數周表現。據美國金融數據公司ＦａｃｔＳｅ的數據顯示，料標指成分股企業本

年第一季的利潤將按年減少４﹒２％。此外，據美國證券交易委員會（ＳＥＣ）規定，企業在公

布業績前五星期前及４８小時內，都不容許回購股份，相關政策下美股短期或有下調壓力，從而

影響港股表現。



＊中資行連日購入港元，或因此令南向交易急增＊



貿易戰再有新進展，美國副總統彭斯表示有信心可以與中國達成貿易協議，但他同時表示若

談判一旦失敗，會不惜對中國產品加倍徵收關稅。另外，據外媒報道，中國當局有意再加大開放

雲業務領域予外資，以盡快達成貿易協議。據知中國當局擬向外資發行運營數據中心所需之牌照

，並取消外國雲業務供應商與中國合夥人建立合資企業，只能持股５０％的上限。

市場同時關注本港拆息走勢，近月本港拆息一反過去傳統在季結前抽升，季結後回落的現象

，隔晚港元隔夜息更抽上３厘，高見約３﹒３４０７厘為今年以來最高水平。市傳因人行連續１

６日暫停逆回購操作，令ＳＨＩＢＯＲ（上海銀行同業拆借利率）全線上升，反映中國短期缺乏

流動性，令Ａ股產生下調壓力，亦從而致中資行連日在外匯市場購入港元，一度令港元隔夜拆息

抽升。另一方面，近日南向交易急增，從而令中資行對港元需求上升，並推動港元拆息向上。

不過，港元拆息於日內全線回落，為半個月以來首次，由２﹒２０％跌至１﹒８０％。

港股連續兩日下跌並穿十天線，惟１４天ＲＳＩ（約６２﹒８２２）現時仍未處於超賣區，

但根據過去港股前兩次收復整數關口的經驗，均有近５００至８００點的回調，料港股短期或先

下試廿天線（約２９４１３點）的位置。（ｓｃ）

