《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普在與南韓總統文在寅會談時表示，願意與北韓
領導人金正恩舉行第三次峰會，但將維持對平壤的制裁。
特朗普稱，美朝第三次峰會有可能發生，但需要一步一步進行，暫不會放寬對北韓的制裁。
不過特朗普稱，他有與文在寅討論一些人道主義問題，以及南韓向北韓提供食物援助的可能性。
（ｍｎ）
12/04/2019 08:30
【朝鮮局勢】特朗普：願舉行第三次美朝峰會，惟將維持北韓制裁
《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普在與南韓總統文在寅會談時表示，願意與北韓
領導人金正恩舉行第三次峰會，但將維持對平壤的制裁。
特朗普稱，美朝第三次峰會有可能發生，但需要一步一步進行，暫不會放寬對北韓的制裁。
不過特朗普稱，他有與文在寅討論一些人道主義問題，以及南韓向北韓提供食物援助的可能性。
（ｍｎ）
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