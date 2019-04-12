《外地經濟》美３月ＰＰＩ升０﹒６％勝預期，惟核心ＰＰＩ仍疲弱

《經濟通通訊社１２日專訊》美國勞工部公布，３月生產者物價指數（ＰＰＩ）按月上漲０

﹒６％，為去年１０月以來的最大升幅，亦高於市場預期的０﹒３％。截至３月底止的１２個月

ＰＰＩ上升２﹒２％，高於２月１﹒９％的升幅。

３月扣除食品、能源及貿易服務在內的核心ＰＰＩ持平，２月為上漲０﹒１％。在截至３月

底止的１２個月，核心ＰＰＩ增長２％，為２０１７年８月以來最小的按年增幅。（ｍｎ）

