《經濟通通訊社１２日專訊》美國勞工部公布，３月生產者物價指數（ＰＰＩ）按月上漲０
﹒６％，為去年１０月以來的最大升幅，亦高於市場預期的０﹒３％。截至３月底止的１２個月
ＰＰＩ上升２﹒２％，高於２月１﹒９％的升幅。
３月扣除食品、能源及貿易服務在內的核心ＰＰＩ持平，２月為上漲０﹒１％。在截至３月
底止的１２個月，核心ＰＰＩ增長２％，為２０１７年８月以來最小的按年增幅。（ｍｎ）
12/04/2019 09:03
《外地經濟》美３月ＰＰＩ升０﹒６％勝預期，惟核心ＰＰＩ仍疲弱
《經濟通通訊社１２日專訊》美國勞工部公布，３月生產者物價指數（ＰＰＩ）按月上漲０
﹒６％，為去年１０月以來的最大升幅，亦高於市場預期的０﹒３％。截至３月底止的１２個月
ＰＰＩ上升２﹒２％，高於２月１﹒９％的升幅。
３月扣除食品、能源及貿易服務在內的核心ＰＰＩ持平，２月為上漲０﹒１％。在截至３月
底止的１２個月，核心ＰＰＩ增長２％，為２０１７年８月以來最小的按年增幅。（ｍｎ）
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