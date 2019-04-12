【貿易開戰】美國農業貿易談判代表批評中國拒放棄糧食儲備控制

《經濟通通訊社１２日專訊》美國最高農業貿易談判代表Ｇｒｅｇｇ Ｄｏｕｄ表示，中國

不願意放棄對國內糧食儲備的控制是美中貿易協議中的一大分歧。

Ｄｏｕｄ稱，在最近的談判中，中國農業農村部副部長韓俊拒絕美國要求中國開放糧食市場

的提議。

他批評，中國不願進一步開放粟米、大米及小麥市場以擴大進口自由度，不滿中方補貼國內

粟米及水稻種植農戶，不公平地增加供應並限制進口。（ｍｎ）

