《中資異動》鞍鋼（００３４７）首季少賺七成八，現挫逾４％

《經濟通通訊社１日專訊》鞍鋼（００３４７）發盈警施累股價急跌，現報５﹒６５元，跌

４﹒２４％，盤中低報５﹒６３元，暫成交達２４８萬股，涉資１４０７萬元。

Ａ股（深：０００８９８）現價５﹒７２元人民幣，跌３﹒３８％。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

１８﹒２４％。

鞍鋼昨日（１１日）公布，預期截至本年３月３１日止３個月純利比去年同期下降約

７８﹒２％，至約４﹒１７億元人民幣，每股盈利約５﹒８分，盈利下降主因鋼材產品價格遠低

於去年同期水平，同時大宗原燃料煤炭和礦石價格大幅上揚，產品成本處階段性高位，影響利潤

同比降低。

現時，恆生指數報２９８０３，跌３５點或跌０﹒１２％，主板成交４６﹒７０億元。國企

指數報１１５９３，跌０﹒２１％或跌２４點。

上證綜合指數報３１９４，升４點或升０﹒１５％，成交１４８﹒９１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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鞍鋼股份 （００３４７） ５﹒６５０元 跌４﹒２４％

馬鞍山鋼鐵 （００３２３） ４﹒０７０元 跌１﹒２１％

中國東方集團（００５８１） ５﹒０５０元 跌０﹒３９％

首長國際 （００６９７） ０﹒３１０元 跌１﹒５９％

中國鐵鈦 （００８９３） ０﹒３１５元 無升跌

重慶鋼鐵股份（０１０５３） １﹒３５０元 無升跌

西王特鋼 （０１２６６） １﹒５４０元 跌１﹒２８％

中國中冶 （０１６１８） ２﹒３１０元 無升跌

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（ｓｃ）

