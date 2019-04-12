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即市新聞

12/04/2019 09:34

《中資異動》鞍鋼（００３４７）首季少賺七成八，現挫逾４％

　　《經濟通通訊社１日專訊》鞍鋼（００３４７）發盈警施累股價急跌，現報５﹒６５元，跌
４﹒２４％，盤中低報５﹒６３元，暫成交達２４８萬股，涉資１４０７萬元。
　　Ａ股（深：０００８９８）現價５﹒７２元人民幣，跌３﹒３８％。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
１８﹒２４％。
　　鞍鋼昨日（１１日）公布，預期截至本年３月３１日止３個月純利比去年同期下降約
７８﹒２％，至約４﹒１７億元人民幣，每股盈利約５﹒８分，盈利下降主因鋼材產品價格遠低
於去年同期水平，同時大宗原燃料煤炭和礦石價格大幅上揚，產品成本處階段性高位，影響利潤
同比降低。
　　現時，恆生指數報２９８０３，跌３５點或跌０﹒１２％，主板成交４６﹒７０億元。國企
指數報１１５９３，跌０﹒２１％或跌２４點。
　　上證綜合指數報３１９４，升４點或升０﹒１５％，成交１４８﹒９１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鞍鋼股份　　（００３４７）　　　５﹒６５０元　　　跌４﹒２４％
　　馬鞍山鋼鐵　（００３２３）　　　４﹒０７０元　　　跌１﹒２１％
　　中國東方集團（００５８１）　　　５﹒０５０元　　　跌０﹒３９％
　　首長國際　　（００６９７）　　　０﹒３１０元　　　跌１﹒５９％
　　中國鐵鈦　　（００８９３）　　　０﹒３１５元　　　無升跌
　　重慶鋼鐵股份（０１０５３）　　　１﹒３５０元　　　無升跌
　　西王特鋼　　（０１２６６）　　　１﹒５４０元　　　跌１﹒２８％
　　中國中冶　　（０１６１８）　　　２﹒３１０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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