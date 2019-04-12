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12/04/2019 09:53

《異動股》吉利（１７５）挫３％暫最差藍籌，連續兩日遭北水急沽

　　《經濟通通訊社１２日專訊》汽車股全線下跌，其中吉利（００１７５）暫為表現最差藍籌
，現報１７﹒０８元，跌３﹒０６％，盤中低報１７﹒０８元，暫成交達６９３２萬股，涉資１
２﹒１８億元。
　　昨日（１２日），吉利為北水淨賣出最多藍籌，有近５﹒３億賣出，並連續兩日沽盤逾
７﹒２億元。
　　其他汽車股方面，北汽（０１９５８）獲大摩唱好，惟股價仍然受壓，現報６﹒２元，跌１
﹒２７％，暫成交達２４６萬股，涉資１５２４萬元。
　　大摩指北汽奔馳汽車的需求預計將保持強勁，新車型預計將在下半年推出，有助增加目前利
潤。大摩因此上調北汽下年淨利潤預測１２％，目標價亦上調３３％至８元，投資評級維持「增
持」。
　　現時，恆生指數報２９７３８，跌１０１點或跌０﹒３４％，主板成交１４２﹒５５億元。
國企指數報１１５７４，跌０﹒３７％或跌４３點。
　　上證綜合指數報３１８３，跌６點或跌０﹒２１％，成交５９６﹒２８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車　（００１７５）　　１７﹒０８元　　　跌３﹒０６％
　　東風集團　（００４８９）　　　８﹒５４元　　　跌０﹒９３％
　　華晨中國　（０１１１４）　　　８﹒６０元　　　跌０﹒３５％
　　比亞迪股份（０１２１１）　　５２﹒００元　　　跌０﹒３８％
　　北京汽車　（０１９５８）　　　６﹒２０元　　　跌１﹒２７％
　　廣汽集團　（０２２３８）　　　９﹒４７元　　　跌２﹒８７％
　　長城汽車　（０２３３３）　　　６﹒６６元　　　跌３﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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