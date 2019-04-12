《午市前瞻》市場觀望情緒持續，港股２９５００點有支持

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股偏軟，港股半日反覆走低，半日收跌約１００點，失

守１０天線（２９８０８點），為兩星期以來首次。

恆指今早低開３３點，報２９８０６點，跌幅隨後迅速擴大至１４２點，低見２９６９６，

之後再一度收復失地至無升跌。不過，大市沽壓仍然較重，最終半日軟１０７點，報２９７３２

點，跌穿１０天線，主板成交縮減至５０２﹒６４億元，國企指數報１１５８０，下跌３７點或

下跌０﹒３２％。

Ａ股市場亦反覆偏軟，滬綜指低收０﹒４４％或跌１４點，報３１７５，成交１６９０﹒６

２億元；深成指跌０﹒７６％或跌７７點，報１００８０，成交２１９９﹒４８億元。

重磅股方面，上日（１１日）獲批新遊戲版號的騰訊（００７００）四連升後回吐０﹒９２

％，報３８７﹒８元；友邦（０１２９９）急跌１﹒０６％，報７９﹒１５元，失守１０天線（

約７９﹒７２元）；匯控（００００５）逆市微升０﹒１５％，報６６﹒７元；港交所（００３

８８）滑０﹒６５％，報２７５﹒２元；建行（００９３９）揚０﹒２９％，報６﹒８９元。中

移動（００９４１）低收０﹒２６％，報７７﹒１元，盤中低見７７元，創三個月新低。



＊ＣＰＩ豬肉價格上漲，萬洲急漲近３％最佳藍籌＊



內地券商認為，上月ＣＰＩ豬肉價格為２５個月後首次轉正，反映豬肉供給對豬價的推動將

越趨明顯，刺激豬肉股炒起。萬洲（００２８８）急漲２﹒６８％，報８﹒８２元，為表現最佳

藍籌；中糧肉食（０１６１０）飆５﹒８３％，報３﹒２７元；惠生國際（０１３４０）走高５

％，報０﹒１６８元。

人民幣中間價結束三連升，較上個交易日跌１３２點子。紙業股普跌，玖龍紙業（０２６８

９）挫１﹒８％，報７﹒６２元，穿十天（約７﹒６６２元）及百天線（約７﹒７２２元）；理

文造紙（０２３１４）連開６支陰燭，半日滑２﹒０９％，報６﹒５５元；陽光紙業（０２００

２）跌０﹒７１％，報１﹒３９元。

花旗指，車股估值已反映利好消息，汽車股全線走低。吉利（００１７５）急瀉５﹒７９％

，報１６﹒６元，為表現最差藍籌。長城汽車（０２３３３）、廣汽（０２２３８）及東風（０

０４８９）齊齊下挫，為三隻跌幅最大國指成分股，分別挫４﹒８％，報６﹒５４元；軟３﹒０

８％，報９﹒４５元；下跌３﹒０２％，報８﹒３６元。



＊手遊股現回吐，創夢天地破頂後急挫＊



個別手遊股今日現回吐，昨日破頂的創夢天地（０１１１９）急挫４﹒７１％，報８﹒５元

；雲遊控股（００４８４）保持三連升，半日飆１２﹒４８％，報８﹒３８元；同程藝龍（００

７８０）上升２﹒８４％，報１９﹒５６元；金山軟件（０３８８８）則低收０﹒７１％，報２

０﹒８５元，暫三連跌。

５Ｇ概念股普遍仍有沽壓，中通服（００５５２）續挫２﹒７６％，報６﹒６９元；長飛光

纖光纜（０６８６９）軟１﹒４％，報２１﹒１５元；中國鐵塔（００７８８）則有吸納，股份

下周三放榜，連跌２日後半日反彈１﹒９７％，報２﹒０７元。

藥股走勢持續偏軟，藍籌中生製藥（０１１７７）及石藥（０１０９３）均連跌３日，半日

分別滑１﹒９９％，報７﹒８８元；及挫１﹒６４％，報１５﹒６２元。國藥控股（０１０９９

）走低１﹒５４％，報３２﹒０５元；上海醫藥（０２６０７）軟１﹒５６％，報１７﹒６８元

；白雲山（００８７４）跌１﹒０８％，報３６﹒７５元。



＊黃志陽：看好騰訊未來走勢，籲３８０元水平吸納＊



內地上日（１１日）公布的ＣＰＩ及ＰＰＩ數據均符合預期，惟對中港股市提振作用不大，

港股亦痛失三萬關口。安山資本資產管理部董事黃志陽向《經濟通通訊社》分析，有傳中央有意

抑制Ａ股表現，並認為今年的升幅過急，有關措施冀防止股災再次發生。因此，中港兩市急現獲

利回吐盤，預料今日投資者的觀望情緒將會持續，港股於２９５００點有支持。

國家新聞出版廣電總局日前公布第１２批遊戲版號，當中包括騰訊的手遊《和平精英》，消

息帶動股價走高，並突破４００元心理關口，高見４００﹒４元，創逾九個月新高。黃表示，看

好騰訊未來走勢，主要由於公司近日的轉型頗算成功，對集團的盈利亦開始見正面作用，建議投

資者待股價回落至３８０元附近買入，月內目標則看４２０元。（ｍｗ、ｙｋ）

