【北水炒Ｄ乜】北水流入逾１２億，買建行工行萬洲沽吉利融創中升

《經濟通通訊社１２日專訊》市場靜待美股季績期及中美貿易談判結果，港股今早隨外圍走

軟，低開３３點報２９８０６點，失守１０天線，未幾一度拗腰倒升，惟隨著騰訊

（００７００）及友邦（０１２９９）等重磅股受壓，加上Ａ股反覆走低，港股午後一度最多挫

１４１點，下午中國海關總署公布３月出口數據好過市場預期，帶動大盤轉升，港股最終全日拗

腰倒升７０點或０﹒２４％，以全日最高位２９９０９點收市，十天線失而復得。

按額度計算，北水周五流入１２﹒３５億元人民幣，北水淨買入最多的個股依次為建設銀行

（００９３９）、工商銀行（０１３９８）及萬洲國際（００２８８）；淨賣出最多的依次是吉

利汽車（００１７５）、融創中國（０１９１８）及中升控股（００８８１）。

主板成交８９７﹒２１億元，較上日大減２５﹒１％，港股通成交１００﹒４１億元，佔總

成交１１﹒１９％。



＊內銀股獲北水追捧，建行獲逾５億北水流入＊



內銀股受追捧，建行獲５﹒２７億元北水淨買入，股價上升０﹒８７％，而工行亦有

２﹒２４億元買入。上月內地ＣＰＩ豬肉價格２５個月後首次轉正，反映豬肉供給對豬價的推動

將愈趨明顯，刺激豬肉股。萬洲有１﹒２８億元北水流入，股價升３﹒８％。

花旗報告指汽車股股價近期明顯抽升，但相信汽車行業目前估值已反映有關情況，吉利繼續

成為北水淨沽盤最多的股份，有逾６億元賣出，股價下跌４﹒１％。融創遭９１４９萬元北水沽

出，股價升２﹒３８％。中升股價跌０﹒６９％，有６３７３萬元北水流出該股。（ｓｋ）

