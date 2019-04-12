【智慧城市】陳茂波訪矽谷參觀多家創科公司，冀助港發展智慧城市

香港要成為國際創科中心，正在美國三藩市訪問的財政司司長陳茂波，昨（１１日）參觀了

多家創科公司，包括機械人流程自動化軟件開發公司Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ

Ａｎｙｗｈｅｒｅ、科技公司ＮＶＩＤＩＡ、開發自動駕駛技術的公司ＡｕｔｏＸ等。其中

ＡｕｔｏＸ創辦人畢業於香港科技大學，陳茂波指，希望其公司能協助推動香港智慧城市發展。

ＡｕｔｏＸ過去兩年間，由一人公司擴充成過百人團隊，在香港科學園也設立了研發分部。

《香港經濟日報》

