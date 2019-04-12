港鐵（０００６６）去年事故頻仍，沙中線接連爆出多項工程問題，但主席馬時亨的董事袍
金去年未有變化，維持１７０萬元，相反時任行政總裁梁國權則減薪。
據港鐵２０１８年的年報顯示，梁國權去年基本薪金雖然增加３﹒２％，但與表現掛勾的薪
酬大減８４﹒４％至７０萬元，導致整體薪酬減少２２﹒４％至１１８０萬元。至於負責沙中線
的工程總監黃唯銘，雖已於去年８月７日退任，期內仍獲表現獎金４０萬元，總薪酬６２０萬元
，減少２２﹒５％。《香港經濟日報》
12/04/2019 08:32
【沙中醜聞】港鐵（６６）馬時亨凍薪，梁國權減薪至１１８０萬元
港鐵（０００６６）去年事故頻仍，沙中線接連爆出多項工程問題，但主席馬時亨的董事袍
金去年未有變化，維持１７０萬元，相反時任行政總裁梁國權則減薪。
據港鐵２０１８年的年報顯示，梁國權去年基本薪金雖然增加３﹒２％，但與表現掛勾的薪
酬大減８４﹒４％至７０萬元，導致整體薪酬減少２２﹒４％至１１８０萬元。至於負責沙中線
的工程總監黃唯銘，雖已於去年８月７日退任，期內仍獲表現獎金４０萬元，總薪酬６２０萬元
，減少２２﹒５％。《香港經濟日報》
|國際動態12/04/2019
維基解密阿桑奇 藏厄駐英使館7年被捕
|FOCUS11/04/2019
【FOCUS】脫歐二度延期 侵侵似為珊珊「鳴不平」
|生財有道11/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料鐵塔中長線上望3元
|生財有道11/04/2019
英SIR黃國英 股壇30年 股民百態錄
|國際動態11/04/2019
史上首張黑洞照曝光 大過太陽系
|生財有道11/04/2019
【自願醫保】標準計劃大同小異 保險商保費大不同
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰