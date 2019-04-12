【沙中醜聞】港鐵（６６）馬時亨凍薪，梁國權減薪至１１８０萬元

港鐵（０００６６）去年事故頻仍，沙中線接連爆出多項工程問題，但主席馬時亨的董事袍

金去年未有變化，維持１７０萬元，相反時任行政總裁梁國權則減薪。

據港鐵２０１８年的年報顯示，梁國權去年基本薪金雖然增加３﹒２％，但與表現掛勾的薪

酬大減８４﹒４％至７０萬元，導致整體薪酬減少２２﹒４％至１１８０萬元。至於負責沙中線

的工程總監黃唯銘，雖已於去年８月７日退任，期內仍獲表現獎金４０萬元，總薪酬６２０萬元

，減少２２﹒５％。《香港經濟日報》

